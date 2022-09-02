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台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

記者許維寧、盧逸峰、許政榆、沈能元、季相儒／連線即時報導
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣中央疫情指揮中心前陣子將入境總量人數從每周4萬人次調高為5萬人次，加上大專校院開學在即，不少外籍生陸續入境，但桃園機場防疫計程車卻因供不應求，現場大排長龍，不少學生一等就是2、3個小時，且因桃機一度關閉PCR櫃台，外籍生、入境旅客混在一起排隊，因久候暴怒還發生衝突事件。

指揮中心指揮官王必勝表示，桃園機場1日於尖峰時段數小時內，一次入境20多個班機，所以比較擁擠，主要原因是防疫車隊車輛不足，將在尖峰時段加開免費巴士，班次間隔再縮短，並請公路總局盡量招募防疫計程車數量。

近期外籍生大量來台，依現行規定，外籍生入境只能搭乘防疫計程車，1人1車前往防疫旅館，機場防疫計程車供不應求，候車旅客大增，難以維持社交距離，更增群聚風險，機場人員及旅客都盼相關單位能改善動線及量能。

民間業者表示，桃機前晚因排隊候車旅客過多，一度關閉唾液快篩櫃台，平時1小時左右就能出機場的流程卻等了快3小時，甚至聽說有外籍生在機場待了6小時才離開。

有學生反映，防疫計程車司機因南來北往出現疲勞駕駛，恐影響安全。大學端亦反映，學生回報防疫計程車司機過勞，甚至詢問學生能否晚2個小時抵達防疫旅館，因為想要先休息一下，讓學生搭車回南部一路心驚膽戰。

再者，學生入境後，入住防疫旅館等流程均由學校回報教育部，但不少學生搭乘紅眼班機，導致即便是凌晨4點半，仍有大學國際處人員在回報學生入境情形。

根據教育部統計，今年7月19日至9月1日，學位生、非學位生核准入境人數已達1萬6424人，期間已有1萬1341人入境。

桃機公司為此緊急協調防疫車隊，由1031輛擴增至1146輛。不過教育部表示，為確保平安抵達、適時關懷學生，仍請學校以線上待命方式掌握學生入住防疫旅館時間。

王必勝也提到，現在開放自駕、親友接送，若可以盡量請親友來接送，可減少等車時間；因下午時段同時有較多移工搭乘同一班機抵台，境外生抵台人數也比較多，會請勞動部針對移工、教育部針對境外生，另外做交通分流安排。並希望機場公司將入境篩檢流程再改善優化。

防疫 教育部 機場

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