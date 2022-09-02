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陳建仁任特使 出席若望保祿一世榮列真福品大典

記者程遠述／台北即時報導
台灣前副總統陳建仁今晚將以特使身份出發前往梵蒂岡。本報資料照片
台灣前副總統陳建仁今晚將以特使身份出發前往梵蒂岡。本報資料照片

台灣前副總統陳建仁今晚將以特使身份出發前往梵蒂岡。台外交部表示，陳建仁獲蔡英文總統指派擔任特使，4日將出席教宗方濟各（Pope Francis）主持的先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典，陳建仁也會出席教廷宗座科學院理事會議及院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。

台外交部表示，陳建仁此行赴教廷除將偕夫人出席大典，9月5日將參加羅馬聖索菲亞（烏克蘭）大教堂為烏克蘭、台灣以及全世界祈求和平彌撒、拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團，就人道關懷救助等宗座諭示相關議題深入交換意見，持續展現「台灣能夠幫忙、台灣正在幫忙」的精神。

台外交部也指出，陳建仁也會出席9月7日至10日舉行的教廷宗座科學院理事會議及院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。

台外交部說明，教廷宗座科學院是歐洲歷史最悠久的科學院，陳建仁前副總統是繼中研院前院長李遠哲後，第二位來自台灣的院士，更是宗座科學院第一位台灣籍理事，是台灣首位獲此殊榮的科學家，有助深化台梵科學領域合作。

台外交部表示，台灣與教廷邦誼長期友好，台灣政府除持續透過各項人道援助計畫與教廷各界合作，也持續推動教廷及台灣天主教會的各項合作，雙方交流密切，陳前副總統夫婦此次赴教廷出席大典，更彰顯台灣與梵蒂岡在維護普世價值具有共同信仰，未來台灣也將持續深耕與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

教宗 方濟各 烏克蘭

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