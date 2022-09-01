我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

期待就業報告 道指史指反彈

法參議院訪團7日抵台 裴洛西後首個訪台歐洲大國

中央社／巴黎1日專電
圖為台立法院長游錫堃等人（右四）7月27日訪問法國，並會見法國參議院副議長、友台小組主席李察（左四）等。（圖：駐法代表處提供）
圖為台立法院長游錫堃等人（右四）7月27日訪問法國，並會見法國參議院副議長、友台小組主席李察（左四）等。（圖：駐法代表處提供）

無視中國文攻武嚇，法國參議院代表團將於7日抵台，為聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後首個來訪的歐洲大國。駐法代表吳志中告訴中央社，面對中國打壓，議員來訪代表了支持，也反對中國以武力破壞現狀。

裴洛西訪台，中國不但威嚇無效，更彷彿掀起國際「訪台」潮，除美國、日本、立陶宛及友邦聖文森接棒出團來訪外，法國參議院代表團也將於9月7日訪台，為裴洛西後首個造訪台灣的歐洲領導大國。

駐法代表處吳志中代表1日晚間接受法國24台（France 24）英文台近10分鐘的專訪，談及中國軍演、台海緊張現況與台軍首次擊落中國無人機等時事。

主持人提及，「裴洛西後，又有數個訪台團，而您又促成了法國參議院下周的訪問行程。在您看來，法國對台灣的支持和美國一樣嗎？」

吳志中認為兩者不宜比較，且來自民主大國法國的支持對台灣非常重要。他指出，法國訪問團也是裴洛西後首個訪台的歐洲大國，10月將會有德國聯邦議院代表團，英國下議院外交事務委員會也規話11月來台。

「這些國會訪台行程顯示世界相當關切台海地區的穩定，來自自由國家的支持對台灣抵抗中國施壓的士氣來說至關重要」。

主持人接著問到31日深夜終於公布的聯合國新疆人權報告，其中譴責中國「違反人道罪」。對此吳志中表示，公布這份報告相當重要，「越談論台灣，越談論香港、新疆、西藏，都會是好事」。

他指出，台灣在聯合國是個禁忌，台灣人甚至無法進入聯合國大樓。聯合國終於檢視中國內部發生的事，「希望未來聯合國也能開始關注台灣發生的事，因為這攸關我們共享的價值與全球利益」。

吳志中接受中央社訪問時表示，法國參議員訪問團在裴洛西訪台後再度來台意義重大。他指出去年法國參議院與國民議會都通過挺台參與國際組織的決議案，接著在國會外交架構下，參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪台。

今年立法院長游錫堃也在正式國會外交架構下訪問並會見法國參議員與國會議員，「國會外交是台灣與世界很重要的溝通橋樑，象徵人民肯定台灣民主自由價值的聲音。面對中國打壓，議員來訪代表了支持，也反對中國以軍事武力破壞現狀」。

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）也在七大工業國集團（G7）及國會等公開場合譴責中國軍演具侵略性且沒有正當性。吳志中說，「法台關係與日俱增，法國對台灣和台海穩定的支持也在政府發言及國會外交上明顯可見」。

這次由歐洲事務委員會副主席、參議員貝勒發（Cyril Pellevat）率領外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等人的代表團將是法國國會今年第二個訪團。今年6月，法國參議院外委會副主席葛利歐（Joël Guerriau）率跨黨派議員團抵台。

裴洛西 參議院 聯合國

上一則

中無人機頻擾台 綠挺防衛射擊 藍憂擦槍走火

延伸閱讀

宣傳戰無孔不入 中駐美大使中秋賀節書「統一白皮書」

宣傳戰無孔不入 中駐美大使中秋賀節書「統一白皮書」
白宮說法：不受裴洛西訪台影響 拜習會安排中

白宮說法：不受裴洛西訪台影響 拜習會安排中
美駐中大使稱讚中國高鐵風馳電掣 讓他沿途欣賞美景

美駐中大使稱讚中國高鐵風馳電掣 讓他沿途欣賞美景
俄羅斯站隊中國：2艘美艦航行台灣海峽是挑釁行為

俄羅斯站隊中國：2艘美艦航行台灣海峽是挑釁行為

熱門新聞

聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」
打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選
佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨

佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨