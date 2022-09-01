我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／好笑又好哭 圖書館展出讀者遺忘在書中物

裴林敗選後 共和黨聯邦參議員柯頓批評選制詐騙

前將領：無人機擾台 探台底線

記者程遠述／台北即時報導
台灣陸軍金門防衛指揮部日前曾公布，守軍於大膽、二膽、獅嶼地區發現民用無人機，經射擊信號彈示警驅離。圖／取自台灣國防部影片
台灣陸軍金門防衛指揮部日前曾公布，守軍於大膽、二膽、獅嶼地區發現民用無人機，經射擊信號彈示警驅離。圖／取自台灣國防部影片

近期中國無人機在金門等外島防區侵擾，金門國軍從一開始僅射信號彈驅離，到1日開槍擊落一架民用空拍機。台灣空軍前副總司令張延廷分析，無人機一直來，就是中國對台政治和軍事上的針對手段，一方面打擊士氣、讓台灣國軍「出糗」，一方面也是試探底線，想做進一步軍事侵擾。

張延廷指出，飛到外島的無人機，專門鎖定崗哨、陣地、指揮中心拍照或飛行，不去其他古蹟等，就是要針對台灣國軍進行羞辱，配合網路等宣傳手段，表態「解放軍可來台防區侵門踏戶」，再加上台方一開始應處較慢，沒有馬上擊落，讓中國可藉此打擊國軍士氣，「就是心理作戰」。

另方面，張延廷也表示，無人機除有情報搜集、記錄台方據點功能，還意在試探台方底限，若國軍不開槍或遲未反應，那接著來的可能，就是有人機、氣球、甚至直升機等，試圖破壞現狀，步步侵犯進逼。

因此，張延廷認為，國軍開槍擊落是對的，要向對方表達領土不可侵犯態度，也是警告對方，不管怎麼樣都會全力反擊。他甚至主張，無人機來這麼頻繁，根本可以不需警告、直接開槍，射中者應予嘉獎，提升我軍士氣。

張延廷表示，像以色列以前若敵軍飛彈來炸，以色列空軍馬上就出動反制飛彈基地；外島防區位於最前線，國軍應有高度戒備認知，也須以行動讓對岸知道，台方不僅掌握來犯者動向，也會確實反制侵擾。

以色列 槍擊 驅離

上一則

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱匪台 中天要告誹謗

下一則

中無人機頻擾台 綠挺防衛射擊 藍憂擦槍走火

延伸閱讀

中共無人機再擾台 柯比籲勿升高情勢

中共無人機再擾台 柯比籲勿升高情勢
台實彈驅離侵擾金門無人機 陸外交部：渲染緊張沒意義

台實彈驅離侵擾金門無人機 陸外交部：渲染緊張沒意義
台無人機反攻？網傳拍到廈門角嶼解放軍營

台無人機反攻？網傳拍到廈門角嶼解放軍營
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

熱門新聞

聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42

超人氣

更多 >
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」
接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了
打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選