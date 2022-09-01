前將領：無人機擾台 探台底線

台灣陸軍金門防衛指揮部日前曾公布，守軍於大膽、二膽、獅嶼地區發現民用無人機，經射擊信號彈示警驅離。圖／取自台灣國防部影片

近期中國無人機在金門等外島防區侵擾，金門國軍從一開始僅射信號彈驅離 ，到1日開槍擊 落一架民用空拍機。台灣空軍前副總司令張延廷分析，無人機一直來，就是中國對台政治和軍事上的針對手段，一方面打擊士氣、讓台灣國軍「出糗」，一方面也是試探底線，想做進一步軍事侵擾。

張延廷指出，飛到外島的無人機，專門鎖定崗哨、陣地、指揮中心拍照或飛行，不去其他古蹟等，就是要針對台灣國軍進行羞辱，配合網路等宣傳手段，表態「解放軍可來台防區侵門踏戶」，再加上台方一開始應處較慢，沒有馬上擊落，讓中國可藉此打擊國軍士氣，「就是心理作戰」。

另方面，張延廷也表示，無人機除有情報搜集、記錄台方據點功能，還意在試探台方底限，若國軍不開槍或遲未反應，那接著來的可能，就是有人機、氣球、甚至直升機等，試圖破壞現狀，步步侵犯進逼。

因此，張延廷認為，國軍開槍擊落是對的，要向對方表達領土不可侵犯態度，也是警告對方，不管怎麼樣都會全力反擊。他甚至主張，無人機來這麼頻繁，根本可以不需警告、直接開槍，射中者應予嘉獎，提升我軍士氣。

張延廷表示，像以色列 以前若敵軍飛彈來炸，以色列空軍馬上就出動反制飛彈基地；外島防區位於最前線，國軍應有高度戒備認知，也須以行動讓對岸知道，台方不僅掌握來犯者動向，也會確實反制侵擾。