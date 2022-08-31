桃園選舉╱張善政駁抄襲 「拿一塊錢就退選」

國民黨桃園市長參選人張善政（中）多年前主持的農委會研究計畫，被鏡週刊爆料指涉嫌抄襲，他31日駁斥表示，「5700多萬的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握」。中央社

國民黨桃園市長參選人張善政 遭質疑任職宏碁 副總期間，主持的農委會研究計畫不只涉及抄襲，也有A國庫之嫌。張31日說，已經提告，「如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選。」民進黨 桃園市長參選人鄭運鵬31日批，張善政假道學禁不起檢驗，涉嫌不當獲利已可移送法辦。

張善政31日晚在臉書表示，15年前單純的政府委託案「農業電子化發展策略分析與規劃」，承載著台灣農業發展邁向資訊化的重要任務，團隊認真努力收集資料，引進國外新知給農委會，如今卻因選舉遭抹黑。

「當年執行的這分計畫案，對台灣的農民與消費者產生巨大的正面影響。」張善政表示，各縣市政府陸續收到農委會指示，開始推動農業科技化、農業資訊化，像農漁產品生產履歷，生產溯源系統開始更便利，這是不分朝野黨派、政府民間許多人的共同努力。

張善政不僅嚴詞否認拿錢，還說宏碁非常有制度，錢由宏碁出面領到公司裡，花在計畫該有的開銷上，不可能落到私人口袋，要抹黑、搞政治，就衝著他來，髒水潑到他為止，不要傷害本土企業。曾任桃園縣農業發展局長的律師陳麗玲說，此計畫案對日後農民、消費者影響巨大。

國民黨文傳會副主委舒翠玲說，計畫並非只有6頁報告，還要收集各國資料，鄭運鵬與鄭文燦以莫須有罪名誹謗張善政，民進黨應公開道歉。

臉書「綠能你不能」則以抹黑一條龍為題指出，如果宏碁研究報告有問題，那就是當年陳水扁政府的農委會主委蘇嘉全瀆職，綠營立委當年都不打宏碁，現在為了選舉才打？

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞說，民進黨執政時期的報告並沒問題，反而是國民黨執政時漏洞百出，張善政必須解釋清楚。

鄭運鵬說，新竹前市長林智堅論文是為自己上進，5,700萬研究案則是獲利，標案從一開始就很奇怪，哪有那麽好賺？這是「easy money（不義之財）」，做這個研究也太草率了，當時農委會自己不會Google喔？鄭運鵬競總總幹事黃世杰指出，張善政持續模糊焦點，宏碁也是受害者，「他有叫你去抄襲嗎？」

民進黨發言人謝子涵表示，農委會當初委辦這個計畫，就是希望張善政團隊能給予農委會政策上的建議，但張善政團隊不但未能給出具體建議，反而大量引用農委會資料，將相同的內容複製貼上，恐涉詐領農委會5,700多萬元研究經費，統統是人民納稅錢。