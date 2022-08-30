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被美政治推銷？華航認購16架波音787

記者盧逸峰、黃仲明、侯俐安／台北30日電
華航召開董事會臨時會，通過訂購16架波音787-9客機，預計2025年開始交付。（美聯社資料照）
華航召開董事會臨時會，通過訂購16架波音787-9客機，預計2025年開始交付。（美聯社資料照）

華航30日召開董事會臨時會，會中通過訂購16架波音787-9客機，預計2025年開始交付；今年4月中旬，美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）訪台時，曾當面向蔡英文總統建議，希望台灣購買波音787，但總統府的新聞稿卻沒有這段談話，經本報系聯合報獨家報導後，引起外界熱議，政府官員還辯稱這是認知作戰。而華航昨天發布訊息，已證實波音的採購案。

華航這次的採購案，除了16架787-9客機外，並外加8架選購權，可轉為大運量的787-10機型。

華航：公司利益考量

面對外界質疑「被政治推銷」，華航說，購機完全秉持公司利益考量，且謹慎研究相關技術條件及商業條件，並強調政府完全尊重華航專業評估決策。

不過，一位不願具名的航空界人士表示，華航雖然已經民營化，但官股仍占很大一部分，當然會配合國家政策行事，長期都是如此，「這是可以理解的」。

國民黨立委江啟臣也質疑，台灣獲得國際相挺，靠的是「價值」還是「價格」？究竟還要付出什麼樣代價，政府有義務必須對國人說清楚、講明白。

此外，本月22日「日華議員懇談會」會長古屋圭司拜會蔡英文總統，推銷台灣高鐵車廂採購案與日本新幹線系統合作，並強調「台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵」，古屋這段談話在總統府新聞稿中也全被刪除。江啓臣也質疑，未來高鐵公司是否也照單全收？

由於外界存有不少質疑，華航的新聞稿特別解釋這次採購的過程與決策考量。華航指出，近期陸續引進波音777、空中巴士A350、A321neo等全新機隊，布局整體營運航網，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線。新世代機隊全面上線，將全力衝刺後疫情時代。

民進黨立委李昆澤表示，華航無論挑選波音或是空巴，兩種類型都是好飛機，華航買波音787是來自2018年時就已在評估新的廣體機，本來評估是前年就要購買，卻因疫情延後，今年疫情和緩後才再度評估。外界稱美國介入，他強調，經過了解「其實沒有」，全案是依照華航經營、航程來做考量。

今年4月15日，蔡英文總統（右）接見美國參議員葛理漢訪問團，葛理漢（右二）當面說...
今年4月15日，蔡英文總統（右）接見美國參議員葛理漢訪問團，葛理漢（右二）當面說「我們希望您購買（波音）787」。（圖：總統府提供）

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