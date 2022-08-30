解放軍TB-001攻擊無人機 再次現蹤台灣花東外海

大陸解放軍偵察／攻撃型無人機TB-001，從沖繩、宮古島之間水域穿越至台灣東部海空域，日本航空自衛隊的戰機並曾緊急升空應對，並公布其機型及飛行航跡圖。(取材自日本防衛省統合幕僚監部)

台灣金門駐守國軍近日遭大陸民用無人機侵擾，花東外海空域30日也再次出現一架大陸解放軍 偵察／攻撃型無人機TB-001，不僅被台灣航迷追蹤到，日本 防衛省統合幕僚監部也公布航跡。國防部 表示，國軍持續在台灣周邊海空域活動運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

「沒有呼號的無人機飛行至少1小時。」台灣周姓航空迷說，30日下午約2點50分時，花蓮和台東外海之間，突然出現一架沒有呼號的飛行器，高度約22950英呎，時速約每小時250公里，不斷來回飛行持續約1小時，隨即消失在網路航班追蹤系統上，距離台灣不算遠，一度以為美軍P-8A。

大陸解放軍無人機近日飛到金門上空後，日本防衛省統合幕僚監部30日發布消息稱，有一架大陸解放軍偵察／攻撃型無人機TB-001，從沖繩、宮古島之間水域穿越至台灣東部海空域，不斷來回後再原路折返，日本航空自衛隊的戰機並曾緊急升空應對，並公布其機型及飛行航跡圖。

國防部發布即時軍事動態新聞表示，30日偵獲共機24架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域8架次、共艦11艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。