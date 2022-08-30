桃園選舉╱千字文捍衛清白 張善政：身正不怕影子斜

國民黨桃園市長參選人張善政發出千字文，強調自己身正不怕影子斜。圖／取自張善政臉書

國民黨 桃園市長參選人張善政 今天被爆出抄襲疑雲，晚間他在臉書發出千字文，重申委託報告規格與目的，跟學術學位論文截然不同，批評綠營「張飛打岳飛」；也強調自己身正不怕影子斜，嚴正反擊選舉抹黑，也歡迎外界檢視他的報告。

張善政表示，剛開始參選時，綠營朋友就警告過他，執政黨會動用國家機器，鋪天蓋地攻擊，今天竟然用媒體放話指控抄襲，實在是天大笑話，此委託報告的目的與規格，跟學術學位論文南轅北轍。

張善政表示，2000至2010年他曾在宏碁 電腦公司擔任電子化事業群副總經理，當時宏碁接受農委會委託的3年研究案「農業電子化發展策略分析與規畫」，主要目標是向台灣農業研究單位介紹國外農業電子化新知，所以當然會翻譯、引用各種文獻及資料來源來介紹給農委會參考，這絕非抄襲。

張善政表示，當時研究團隊共有12個人，他是公司部門主管，所以掛名主持人，並非他一個人獨力執行與撰寫，在記憶中，每一位團隊的成員都是認真負責，希望為台灣的農業貢獻，所以也要大量閱讀、整理世界各國的農業電子化政策，並消化分析，提供農委會做制定政策的依據。

張善政說，他看到一些標題造謠抹黑，說他拿5700萬只交出六頁報告，根本是胡說八道，在這個委託案3年的過程中，不只寫報告、蒐集各國資料，還要到各研究單位舉辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，成果十分豐碩。

張善政進一步解釋，實際上不同份數的報告分別有上千頁，包括97年度就製作超過11份專題子報告，以及國際資訊應用策略分析、實地參訪心得等，這在相關網站上都查得到。

張善政強調，相關計畫都經過農委會審查機制審核，驗收時受到農委會肯定，包括當年農委會資訊中心主任林貞今天第一時間也出來幫他澄清。

張善政也說，這份報告字數龐大，媒體指涉極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低。

張善政說，他對研究成果有信心，也對報告的貢獻深感驕傲，至於書面文字有極少數引發疑慮，他呼籲相關單位秉公辦理、該怎麼處理就怎麼處理。呼籲有心人士切勿政治操作，抹黑優秀的本土企業，抹煞報告對台灣農業電子化發展的貢獻。