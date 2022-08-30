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原要拚3連霸…苗栗縣議員劉順松確診病逝享壽70歲

中央社苗栗縣30日電
民進黨苗栗縣議員劉順松（前）爭取連任第4選區議員，但數週前確診COVID-19，住院治療多時病情惡化，30日下午病逝。圖為2019年1月30日劉順松在議會身影。中央社
民進黨苗栗縣議員劉順松（前）爭取連任第4選區議員，但數週前確診COVID-19，住院治療多時病情惡化，30日下午病逝。圖為2019年1月30日劉順松在議會身影。中央社

民進黨苗栗縣議員劉順松爭取連任第4選區議員，他在數週前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），住院治療多時病情惡化，今天下午病逝，享壽70歲。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富向中央社記者證實，劉順松不幸病逝消息。

李貴富表示，劉順松有慢性疾病，數週前因確診COVID-19住進衛福部苗栗醫院治療，28日病情惡化轉送台北榮民總醫院加護病房。

李貴富指出，劉順松獲民進黨提名爭取連任苗栗縣第4選區（竹南、後龍、造橋）縣議員，28日總統蔡英文到苗栗為黨籍參選人加油打氣，未見劉順松出席。

他說，近日須敲定登記參選時間，今天上午特別與劉順松的兒子通電話關切近況，才得知劉順松已陷入昏迷插管，下午4時許，再接獲消息，竟是劉順松已病逝，準備送回家，令人惋惜不捨。

劉順松曾任後龍鎮校椅里長、後龍鎮民代表及2屆苗栗縣議員。

苗栗縣議會民進黨團總召陳光軒透過臉書（Facebook）發文哀悼「除了難過，還是難過」，他說，每次黨團總召改選，都希望劉順松能以老前輩的身分接任總召帶領大家，但劉順松總是鼓勵、支持年輕人而禮讓。

陳光軒表示，「他一路奉獻給鄉親，是尊敬的前輩，祝福他一路好走」。

民進黨 提名 蔡英文

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