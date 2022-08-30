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台灣蘋果新聞網8月底停更 編採轉移「壹蘋新聞網」

中央社台北30日電
台灣蘋果新聞網8月底停更。(本報系資料照)
台灣蘋果新聞網8月底停更。(本報系資料照)

原本洽購台灣蘋果新聞網的新加坡商人潘杰賢，今天宣布另成立「壹蘋新聞網」，將延攬96%原台蘋員工，並於台灣時間9月1日正式上線。台蘋稍後也在官網以聲明表示，台蘋網站將於台灣時間8月31日23時59分起暫停更新。

潘杰賢今天召開記者會說明「壹蘋新聞網」成立消息，並將接收原本8月31日要被台蘋新聞網遣散的96%員工。台蘋新聞網在官網以「不是說再見而是道珍重、不喟嘆昔日且待話未來」為題，發出如下聲明。

台蘋表示，在經歷1年多風雨波折，在萬般無奈下，不得不暫緩腳步，稍作歇息。「蘋果新聞網」的網頁，也將於8月31日23時59分起暫停更新，但「壹蘋新聞網」（https://tw.nextapple.com/）將於9月1日正式開站，「除了由原『蘋果』團隊持續為讀者衝鋒陷陣，就連踢爆與除奸扶弱也原汁原味。」

台蘋坦言，雖因營運資金斷鏈，不得不小別讀者，但「壹蘋新聞網」的出現，無疑肩負起相同的社會責任，仍然秉持正義之劍，監督社會上的不公不義，並邀請各種顏色的網軍轉移陣地，等待大家的鞭策與指教。

台蘋說：「每一句你們的指摘都是『壹蘋』的動力，讓我們可以做得更好，『蘋果』團隊19年就是如此走過來的，未來也會抱持同樣的信念，在『壹蘋新聞網』為你服務」。

蘋果 新加坡

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