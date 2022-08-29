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被爆5700萬元申請計畫涉抄襲 張善政：與論文不同

記者鄭國樑、彭宣雅、鄭媁／即時報導
國民黨桃園市長候選人張善政30日參觀祥儀機器人夢工廠，對被指過去任職宏碁接政府研究計畫案抄襲，張表示，蒐集資料標案和學術論文不同，沒有抄襲和退選的問題。（記者杜建重／攝影）
國民黨桃園市長候選人張善政30日參觀祥儀機器人夢工廠，對被指過去任職宏碁接政府研究計畫案抄襲，張表示，蒐集資料標案和學術論文不同，沒有抄襲和退選的問題。（記者杜建重／攝影）

根據「鏡周刊」報導，桃園縣長參選人張善政擔任宏碁副總期間，2007年到2009年擔任計畫主持人，向農委會申請經費的研究結案報告涉嫌抄襲。對此，張善政今天駁斥，強調強調當初是為政府蒐集國內外農業電子化的資料，他認為能夠為台灣的農業電子化做出一些貢獻覺得驕傲，很遺憾在選舉的時候拿來被抹黑。

根據週刊報導，過去張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分，向農委會申請三年研究計畫，總研究經費為5700萬元台幣（約185.5萬美元），產出的報告卻集各種抄襲樣態，包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料，這份報告至今還掛在農委會網站。

張善政今天被媒體詢問此事時回應稱，蒐集資料標案和學術論文不同，沒有抄襲和退選的問題，除了收集資料以外，當時還在全國各地農政研究單位辦座談會，為政府收集地方的意見，因此這個研究計畫有很大的部分是在宣導、座談。

張善政說他對研究計畫的成果覺得驕傲，雖然不敢說對台灣農業電子化的啟動有很大的功勞，但是有小小的貢獻。張善政說大家可以上網去查閱這份報告，其中有說明資料的來源，如果真的有百密一疏，他也要代表研究團隊致歉。

農委會主委陳吉仲今天受訪表示，早上看到報導才知道，將先了解內容再向外界報告。媒體追問，農委會的研究案是否有審核機制？陳吉仲沒有正面回應，但會盡快盡快釐清外界疑點。

國民黨立院黨團總召曾銘宗今天則表示，尊重相關團隊提出說明，就他的理解，這樣的情況是誤解，是「張飛打岳飛」，他們會提出澄清。

依照周刊報導報導的計畫時間點在2007年到2009年，張善政擔任宏碁副總，也是三年服務計畫主持人，據了解，當時總統為陳水扁，發包計畫的農委會主委為蘇嘉全，蘇嘉全服務期間為2006年1月到2008年5月；當時這研究案的目的是請宏碁研究其他國家的案例，非學術論文。

宏碁 國民黨 張善政

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