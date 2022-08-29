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Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16

記者張文馨／華盛頓即時報導
政治新聞網站Politico 29日獨家報導，拜登政府計畫要求國會同意對台軍售11億美元，包含100套掛載於F-16戰機的空對空飛彈以及延長偵監雷達合約案。圖為台灣現有F-16V。（本報資料照片）
政治新聞網站Politico 29日獨家報導，拜登政府計畫要求國會同意對台軍售11億美元，包含100套掛載於F-16戰機的空對空飛彈以及延長偵監雷達合約案。圖為台灣現有F-16V。（本報資料照片）

政治新聞網站Politico 29日獨家報導，拜登政府計畫要求國會同意對台軍售11億美元，包含60套反艦飛彈、100套掛載於F-16戰機的空對空飛彈以及延長偵監雷達合約案。

路透上周報導，為凸顯美國支持台灣不受北京挑釁軍演影響，美國政府最快9月宣布對台軍售。

Politico引述三名知情人士說法指，對台軍售案仍在擬定階段，包含價值3.55億美元的60套魚叉反艦飛彈（AGM-84L Harpoon Block II missiles）、價值8560萬美元的100套響尾蛇空對空飛彈（AIM-9X Block II Sidewinder tactical air-to-air missiles），以及一紙6.55億美元的偵監雷達延長合約。

報導提到，響尾蛇飛彈將掛載於美國出售給台灣的F-16戰機上。

Politico報導，一旦拜登政府通知國會，聯邦參眾兩院的外交委員會主席以及首席議員都要簽名同意才能出售，兩黨議員都可能同意軍售案，不過因為正值國會休會，相關程序可能被拖延。

國務院拒絕評論這項消息；國會也未回應這篇報導。

拜登 國務院 北京

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