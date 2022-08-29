我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布萊克本：台灣有總統和軍隊 是獨立國家

白宮：不接受北京想要創造的任何新常態

台南3男命喪柬埔寨 傳利益糾紛黑吃黑

本報系記者／連線即時報導
台南三名男子傳出在柬埔寨首都金邊的公寓被槍殺，警方查出皆有不少前科。(翻攝自PTT)
台南三名男子傳出在柬埔寨首都金邊的公寓被槍殺，警方查出皆有不少前科。(翻攝自PTT)

台南市男子林宏斌等3人頭部中彈陳屍柬埔寨金邊區的公寓，28日晚消息傳回台灣後，傳聞四起；有人說從事詐欺或博弈利益糾紛導致，也有說殺手所為。柬警根據現場跡證，懷疑其中1人持槍殺死兩人後再飲彈自盡，台灣警方正透過管道持續查證。

警政署長黃明昭坦言，台灣警察與柬埔寨執法單位的聯繫確實有待突破，除了持續接洽，也會透過友好國家管道協助；目前能確認的是死者是台南市人，台南市警察局已報請台南地檢署指揮偵辦。

3名死者為林宏斌（34歲）、程俞衡（26歲）、葉柏毅（27歲），程於2月、葉是7月中旬到柬埔寨，林是8月10日前往；家屬根據柬國媒體揭露的照片證實死者身分，已報案要求調查，不過3人家屬都不清楚死者赴柬國的目的與工作狀況。

「不法集團在台灣都有接頭人和組織，為什麼警方不追查在台灣的頭頭？」葉柏毅母親希望政府從源頭斬斷人蛇輸出管道，這樣即便有人不慎誤入歧途，也不至於在國外求助無門。葉母與程家人都希望趕快到柬埔寨處理兒子後事，帶回遺體或骨灰；林父也說兒子只說到柬埔寨工作，如今慘死異鄉，希望查明死因。

3人遇害原因，台南坊間有多種版本流傳，一說是從事詐欺犯案或線上博奕利益糾紛，柬國有媒體傳出可能是中國殺手所為，但有死者家屬表示命案現場是林宏斌位於金邊的公寓，因此也有「內訌」說法。柬國警方根據現場留有槍枝、子彈及毒品等物，研判其中1人持槍殺死兩人後再飲彈自殺。

據調查，林宏斌早期在地方活躍，曾犯傷害、槍砲、恐嚇等案，近年轉趨低調；程、葉兩人多年前是歸仁區角頭「黑松」手下，曾犯恐嚇等罪，3人是好友，曾多次到柬國。

據柬中時報報導，3人陳屍地點在金邊一處公寓，柬埔寨警方在案發現場找到一把手槍和41顆子彈，另有毒品K他命。

國民黨台南市長參選人謝龍介表示，雖研判犯罪集團「黑吃黑」可能性不低，但政府仍須基於保護國人立場，要求柬國政府全力緝凶交代案情，並協助死者家屬辦理後事。台南市長黃偉哲表示，3名在柬埔寨遇害的台南人雖有前科，但市府仍責成警方偵辦，希望釐清事情原委，給家屬和社會大眾一個真相。內政部長徐國勇說，政府會盡全力把國人從柬埔寨救回來，對於3人發生不幸，外交部、內政部移民署會協助家屬。

民進黨立委林俊憲指出，他接獲1名死者母親陳情，已向外交部申請特急件護照，讓家屬盡速飛過去辦理後事；程母則透過徐姓友人說，她正在台南申辦護照，外交部的人告訴她，到柬埔寨後要自己到金邊，她認為外交部的人辦得很不好。

警察 毒品 內政部

上一則

台疫情快速升溫 BA.5本土確診占4成

下一則

台灣九合一選舉登記首日 競逐6都市長 4人搶頭香

延伸閱讀

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部
中國派無人機拍攝金門 台外交部：不請自來謂之賊

中國派無人機拍攝金門 台外交部：不請自來謂之賊
柬國公寓槍響 3年輕台男遭行刑式槍殺

柬國公寓槍響 3年輕台男遭行刑式槍殺
27歲在柬國遭槍殺 曾做台積電外包商 欠債當詐團車手

27歲在柬國遭槍殺 曾做台積電外包商 欠債當詐團車手

熱門新聞

聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42
國民黨中央委員張馨尹當面嗆黨主席朱立倫。圖／取自國民黨臉書直播

國民黨全代會爆肢體衝突 有人嗆朱立倫 有人眼鏡被打掉

2022-08-28 11:25

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女
裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命