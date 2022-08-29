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22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

記者魏斌／屏東即時報導
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

台灣一名陳姓女子（22歲）26日無贖獲釋，自柬埔寨逃回台灣，屏東警方赴桃園機場接人，原以為陳女也是被誘騙前往柬國掏金，詎料深入追查赫然發現年紀輕輕的陳女竟是大蛇頭。她透過社群軟體IG先後招募12人赴柬工作，每人可獲1000美元報酬，獲利至少逾萬美元，因業績太好還被提升為幹部，扮神又扮鬼，經屏東地檢署複訊後聲押獲准。

據了解，陳女是於26日自柬埔寨輾轉搭機返國，當天返台班機共有7人。她染著一頭金髮，年紀很輕，警方進行人別確認及人口販運被害人鑑別工作時，原以為陳女是被害人。

影片來源：聯合新聞網

不過8月中旬起陸續有柬國被害人返台，檢方成立專案小組調查蒐證， 22日起陸續複訊多名被害人家屬及被害人，發現陳女角色並不單純。警方接人後進一步追查突破其心防，才拆穿陳女真實身分。

據了解，陳女在台透過社群軟體IG招募新手，以「高薪、免經驗、電腦文書打字」、「包吃、包住、包機票」及「招待旅遊、邊工作邊玩」等名目，至少招募12人赴柬工作，每人可獲1000美元報酬，已取得逾萬美元。

承辦檢察官認為陳女參與犯罪組織、涉及人口販運罪嫌，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞， 28日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，屏東地院裁准。

警方表示，陳女為柬埔寨人口販運集團幹部，因該集團成員尚有主嫌及多名幹部未到案，將進一步追查擴大偵辦。

屏東縣警局長劉印宮表示，為嚇阻組織犯罪，警方同步執行全國掃黑﹑肅槍及掃蕩人口販運專案行動，至26日止查獲涉槍砲案2名、查扣槍械3把及子彈50發、涉組織犯罪3名、涉人口販運罪4名，共計9名嫌犯到案。

社群 機場 檢察官

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