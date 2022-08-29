台北捷運驚傳「松鼠咬傷乘客」 月台民眾驚跳

16日清晨，一名女乘客在板南線忠孝新生站月台候車時，遭寵物松鼠爬上身，還被咬傷右腳後膝處。（圖：台北市捷運警察隊提供）

台北捷運 板南線，驚傳松鼠咬傷人事件。16日清晨，一名女乘客攜帶寵物籠子搭乘板南線，內有一隻寵物松鼠，不料上車時因未受到擠壓，籠子縫隙變寬，讓松鼠趁勢逃脫；松鼠在忠孝新生站月台上跑來跑去，引發其他乘客驚嚇騷動，松鼠後來竟爬到另一名女乘客身上，還咬傷她的右腳後膝處，乘客趕緊向台北捷運站務人員求助。

松鼠的飼主在列車行駛後才發現松鼠不見，立刻搭捷運折返尋找，並且順利將松鼠抓回，才知道自己飼養的松鼠咬傷人，飼主對於自己未妥善看管好寵物深感抱歉，也表示會負擔被咬傷的女乘客的醫藥費用，還好傷者就醫後並無大礙。

北市捷運警察 隊呼籲，乘客乘坐大眾運輸工具屬於公共空間，飼主帶寵物上車，必須遵照台北捷運系統旅客須知，如果攜帶寵物進入站區或車廂內，務必確認裝載器具是否完固，如果寵物不慎逃逸，造成乘客受傷，可能涉嫌違反社會秩序維護法第70條「驅使或縱容動物嚇人者，處三日以下拘留或新台幣1萬2000元（約392美元）以下罰鍰」、刑法第284條過失傷害罪、以及負擔民事損害賠償責任。

另外，依照大眾捷運法第50條第1項第8款規定「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，處新台幣1500元（約49美元）罰鍰」，提醒飼主勿因一時疏忽，造成旅客恐慌，並吃上刑民事官司，將得不償失。