藍中評委籲國民黨別反共 讚習近平和藹可親、最愛和平

國民黨29日舉行第21屆中央評議委員會議。圖為國民黨第21屆第二次全國代表大會28日在國立體育大學綜合體育館舉行。（記者黃義書／攝影）

國民黨 29日上午舉行第21屆中央評議委員會議，中評委林松竹表示，美國不反共，所以國民黨和各政黨也不能反共，更稱「中國大陸如果沒有共產黨，不可能有今天」；他讚中國大陸國家主席習近平 和藹可親，最愛和平也最反對戰爭，所以兩岸絕不能戰爭，一旦戰爭，台灣人要跑哪？通通去跳海。

中評委林松竹指出，美國拜登 在中美高峰電話談話中重申，美國不尋求改變中國體制，也就是不反共，「因此我們國民黨也絕對不能反共，各政黨也都不應該反共」、「今天中國大陸如果沒有共產黨，它沒有今天，不可能有今天！」

林松竹說，拜登也提到，美國不尋求通過強化同盟關係反中國；也就是說，美國根本就是不反中。 中國大陸2001年就已經成為世界第二大經濟體，2010年成為全球製造大國，「我們怎麼可能去反中？不可能嘛」 民進黨反中就是犯了嚴重的錯誤 。

林松竹還說，他常拜會美國歷任總統卡特、布希，甚至現在的拜登，他們都要他提出對美中台的看法，他提到，美國不可以利用台灣對抗中國，引發台海戰端，不贊成美國在中東展開的大戰略，他提醒美國要了解中國國力已接近美國實力，不可以忽視、敵對，應平等相處、共管世界。

話鋒一轉，林松竹又談回中國大陸。他稱讚中共領導人習近平是一位平易近人、溫和儒雅、和藹可親，是中共歷任最高領導人唯一與台胞交流最、幫助最大，對台灣瞭解最深，也是關心最多的領導人。

林松竹說，習近平告訴他，自己一生最愛的就是和平，最反對的就是戰爭。習認為，海峽兩岸同胞不只是一家人還是一家親，一家人不可以變成敵人，一家親人不可以打親人，習的告台灣同胞書也說中國人不能打中國人，所以兩岸只能和平，絕對不能戰爭，「一旦發生戰爭，台灣還能跑到哪裡去 ？通通都要去跳海」。