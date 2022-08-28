我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

藍中評委籲國民黨別反共 讚習近平和藹可親、最愛和平

記者劉宛琳／即時報導
國民黨29日舉行第21屆中央評議委員會議。圖為國民黨第21屆第二次全國代表大會28日在國立體育大學綜合體育館舉行。（記者黃義書／攝影）
國民黨29日舉行第21屆中央評議委員會議。圖為國民黨第21屆第二次全國代表大會28日在國立體育大學綜合體育館舉行。（記者黃義書／攝影）

國民黨29日上午舉行第21屆中央評議委員會議，中評委林松竹表示，美國不反共，所以國民黨和各政黨也不能反共，更稱「中國大陸如果沒有共產黨，不可能有今天」；他讚中國大陸國家主席習近平和藹可親，最愛和平也最反對戰爭，所以兩岸絕不能戰爭，一旦戰爭，台灣人要跑哪？通通去跳海。

中評委林松竹指出，美國拜登在中美高峰電話談話中重申，美國不尋求改變中國體制，也就是不反共，「因此我們國民黨也絕對不能反共，各政黨也都不應該反共」、「今天中國大陸如果沒有共產黨，它沒有今天，不可能有今天！」

林松竹說，拜登也提到，美國不尋求通過強化同盟關係反中國；也就是說，美國根本就是不反中。 中國大陸2001年就已經成為世界第二大經濟體，2010年成為全球製造大國，「我們怎麼可能去反中？不可能嘛」 民進黨反中就是犯了嚴重的錯誤 。

林松竹還說，他常拜會美國歷任總統卡特、布希，甚至現在的拜登，他們都要他提出對美中台的看法，他提到，美國不可以利用台灣對抗中國，引發台海戰端，不贊成美國在中東展開的大戰略，他提醒美國要了解中國國力已接近美國實力，不可以忽視、敵對，應平等相處、共管世界。

話鋒一轉，林松竹又談回中國大陸。他稱讚中共領導人習近平是一位平易近人、溫和儒雅、和藹可親，是中共歷任最高領導人唯一與台胞交流最、幫助最大，對台灣瞭解最深，也是關心最多的領導人。

林松竹說，習近平告訴他，自己一生最愛的就是和平，最反對的就是戰爭。習認為，海峽兩岸同胞不只是一家人還是一家親，一家人不可以變成敵人，一家親人不可以打親人，習的告台灣同胞書也說中國人不能打中國人，所以兩岸只能和平，絕對不能戰爭，「一旦發生戰爭，台灣還能跑到哪裡去 ？通通都要去跳海」。

拜登 國民黨 習近平

上一則

3台人柬埔寨遭殺 台警方證實皆台南人「都有詐欺前科」

延伸閱讀

美中對抗 美媒：11月拜習會恐泡湯

美中對抗 美媒：11月拜習會恐泡湯
拜登學貸減免「壓力大」 第一夫人也曾反對

拜登學貸減免「壓力大」 第一夫人也曾反對
學貸減免計畫 成兩黨「爭票戰場」

學貸減免計畫 成兩黨「爭票戰場」
拜登減學貸 華州50萬人受惠 「樂見未來減更多」

拜登減學貸 華州50萬人受惠 「樂見未來減更多」

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子