3台人柬埔寨遭殺 台警方證實皆台南人「都有詐欺前科」

三名台人柬埔寨遭槍殺，台南市警方證實皆是台南人，且都曾有組織犯罪及詐欺前科。（取材自臉書黑色豪門企業）

三名台灣人昨在柬埔寨遭槍殺，傳出都來自台南，再度引起外界震驚，台南市警方清查，三名死者一名住東區、兩名住仁德區，都曾有組織犯罪及詐欺 前科，將走訪家屬進一步了解原因。

●死者父親：兒子只說到柬埔寨工作

其中在當地遭槍殺住南市東區的林姓男子「阿宏」的父親上午說，兒子只說到柬埔寨工作，竟慘死異鄉，希望警方查明兒子死因，隨即不願多談。

根據媒體報導，柬埔寨金邊一處公寓發生槍擊事件，三名男子被擊斃，都是台灣人，現場找到槍枝及毒品 。除了當地媒體報導，網路上有人披露無馬賽克驚悚照片，從昨晚開始在台灣網路上流傳，疑似有人認出三名死者，「都台南人、直接被爆頭」。而台南市才經歷殺警案、學甲男子酒後攻擊警察 警開槍13槍反制等震驚國人事件，這次事件再度引起外界關注。

●警調查 三人皆是自願赴柬

台南市警方表示，三名遭槍殺者，的確都來自台南，在過去也曾犯下詐欺、組織犯罪等前科。

其中，住南市東區的林姓男子「阿宏」是在本月10日才前往柬埔寨，其餘兩人都是仁德人，前往時間仍待釐清，林父上午說，兒子只說到柬埔寨工作，竟慘死異鄉，希望警方查明兒子死因，隨即不願多談。