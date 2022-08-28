3台人柬埔寨遭殺 台警方證實皆台南人「都有詐欺前科」
三名台灣人昨在柬埔寨遭槍殺，傳出都來自台南，再度引起外界震驚，台南市警方清查，三名死者一名住東區、兩名住仁德區，都曾有組織犯罪及詐欺前科，將走訪家屬進一步了解原因。
●死者父親：兒子只說到柬埔寨工作
其中在當地遭槍殺住南市東區的林姓男子「阿宏」的父親上午說，兒子只說到柬埔寨工作，竟慘死異鄉，希望警方查明兒子死因，隨即不願多談。
根據媒體報導，柬埔寨金邊一處公寓發生槍擊事件，三名男子被擊斃，都是台灣人，現場找到槍枝及毒品。除了當地媒體報導，網路上有人披露無馬賽克驚悚照片，從昨晚開始在台灣網路上流傳，疑似有人認出三名死者，「都台南人、直接被爆頭」。而台南市才經歷殺警案、學甲男子酒後攻擊警察警開槍13槍反制等震驚國人事件，這次事件再度引起外界關注。
●警調查 三人皆是自願赴柬
台南市警方表示，三名遭槍殺者，的確都來自台南，在過去也曾犯下詐欺、組織犯罪等前科。
其中，住南市東區的林姓男子「阿宏」是在本月10日才前往柬埔寨，其餘兩人都是仁德人，前往時間仍待釐清，林父上午說，兒子只說到柬埔寨工作，竟慘死異鄉，希望警方查明兒子死因，隨即不願多談。
警方表示，這三人初步調查，並未遭詐騙前往柬埔寨，而是自願前往，是否從事詐欺犯案或外傳因內鬨或遭外人殺害，都仍待進一步釐清。
上一則
FB留言