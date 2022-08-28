重逢裴洛西？台立法院組團9月訪美參眾議院

眾院議長裴洛西（左起）今年8月3日拜會台總統蔡英文。（美聯社）

眾院議長裴洛西 訪台，引發台海緊張，國民黨 立委、外交委員會召委陳以信發函給台美國會聯誼會成員，預計9月中旬，為期4天拜訪美國國會，熟悉外交事務的人士預估，若再跟裴洛西會面，應也會引發國際關注、甚至再觸動中共敏感神經。

據陳以信發出的公文顯示，行程暫定9月13日至16日共四日，地點為華府國會山莊聯邦參眾議院，內文並提及當時是國會新會期開議，受文者為台南國會聯誼會成員，但據悉立法院長游錫堃不會訪美。

身兼台美聯誼會副會長陳以信證實，這屆台立法院台美國會聯誼會2020年成立，因為疫情等因素，還沒到美國國會參訪，這次雖是此屆成立來第一次造訪，但僅能稱得上是回歸參訪常態，以往也會去。

陳以信指出，目前大概有約十位跨黨派立委會過去，時間上該周是國會開議，所以才能比較廣泛的和國會議員交流，不然國會未開議前，可能大家都在選區忙。

至於參訪行程是否見到裴洛西？陳以信僅透露，除國會外，大概還會見國務院和國防部的人，不過國會議員方是透過台駐美代表處安排，行政部門方是美國在台協會安排，立委們並不會主動要求，所以目前他也不能確定會見到誰。

台美國會聯誼會長、民進黨 立委羅致政指出，陳以信有告知他要以聯誼會性質參訪國會，也廣邀跨黨派成員，對於國會外交樂觀其成，只是他因選舉及9月開議後事務繁忙不能參加，但民進黨立委也有人會參加。

針對國民黨副主席才剛訪完中國大陸，黨內立委發起訪美，羅致政說，這是跨黨派行動，並非國民黨單獨政黨發起，「且去美國總比去大陸好！」

民眾黨團幹事長張其祿則指出，因9月將開議，事務繁忙，不會派員出席。