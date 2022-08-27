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台灣武界溯溪失聯最後1人找到了 領隊避談經過

記者江良誠／南投即時報導
簡姓領隊晚間7時抵達武界派出所，他衣服濕透、全身癱軟，靠搜救隊員攙扶才能行走。記者江良誠／攝影
簡姓領隊晚間7時抵達武界派出所，他衣服濕透、全身癱軟，靠搜救隊員攙扶才能行走。記者江良誠／攝影

台灣台中市清水區公所員工南投縣武界溯溪，5人受困山區1天1夜，4名員工下午陸續被救出，簡姓領隊則到晚間時才回到前進指揮所，他衣服濕透、身體發軟，需兩人攙扶才能走路，但稍微盥洗後，隨即由家人接走，不願說明過程，對於隊員直指他帶錯路感覺受騙，他上車前才說「好啦，再跟他們講（抱歉）」。

（影音來源：聯合影音網）

搜救人員今天上午先找到柯、顏兩名員工，由南投消防、埔里警義消利用越野機車、勤務車、徒步，接力方式自河床將兩人載回。下午2時19分接回區公所林姓司機，3時15分接回紀姓員工，最後一名簡姓領隊，因腳受傷，加上地點嚴重偏離一線天景點，距離相當遙遠，在4名台中消防陪同護送下，才在晚間7許搭乘鋼骨車接駁回武界派出所。

當地居民表示，一線天峽谷沿路指標相當清楚，但一線天下游不在參觀範圍，簡姓領隊卻帶著十多人一直走，還多次回答隊員只要半小時就到了，導致嚴重掉隊，最後5人失聯受困山區，獲救人員餘悸猶存，也對簡姓領隊只要求大家跟著他走，直到最後天黑受困才承認走錯路相當不解。

簡姓領隊獲救後，只說腰有點痛其他還好，但對失聯經過，卻不願說明，讓失聯過程難以釐清，只在媒體詢問，隊員認為他帶錯路，讓這麼多人迷路，感覺受騙，他才說「好啦，再跟他們講」隨即搭車離開。

台中、南投搜救人員連日沿著濁水溪河床搜索，終於找回失聯人員。圖／南投縣消防局提供
台中、南投搜救人員連日沿著濁水溪河床搜索，終於找回失聯人員。圖／南投縣消防局提供
台中、南投搜救人員連日沿著濁水溪河床搜索，終於找回失聯人員。圖／南投縣消防局提供
台中、南投搜救人員連日沿著濁水溪河床搜索，終於找回失聯人員。圖／南投縣消防局提供

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