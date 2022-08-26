夏立言見中台辦副主任 將共推兩黨和兩岸關係向前發展

中國國台辦、中共中央台辦副主任陳元豐。攝影／記者陳政錄

國民黨 副主席夏立言 一行在上海與國台辦官員舉行會面。據新華社新聞稿，國台辦副主任陳元豐25日以中共 中央台辦副主任身分與夏立言一行會面，雙方共同回顧過去國共兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上取得的成果。雙方還表示，願在既有基礎上，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。

新聞稿指出，雙方共同回顧了過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉，維護台海和平穩定，取得廣受兩岸同胞肯定的重要成果。「雙方一致認為，兩岸關係越是複雜嚴峻，兩黨越應加強交流溝通。」

同時，雙方還表示，願在既有基礎上，加强兩黨交往，鞏固增進互信，深化交流合作，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。

新華社報導，雙方就涉及台灣同胞利益福祉的相關問題交換了看法。陳元豐說，中國一向高度重視維護和增進台灣同胞的利益福祉，依法依規保障和維護在中國學習、工作、生活台胞的合法權益。

對於外界關注柬埔寨台人受詐騙，陳元豐也提到，對於海外台胞，包括近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台胞，中國方面都願積極採取領事保護措施，及時提供救助。

報導稱，雙方還就加強和深化兩岸青年企業家、青年學生交流等議題，具體交換了意見。

陳元豐強調，當前台海形勢陷入緊張動盪的根源在於民進黨當局不斷謀「獨」挑釁和外部勢力加緊「以台制華」。中國採取的反制行動是正當、正義之舉。希望廣大台灣同胞秉持民族大義，共同反對「台獨」挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定和自身的安全福祉。

在此之前，夏立言一行已於江蘇昆山與中國海協會長張志軍餐敘。另國民黨主席朱立倫曾表態，夏立言不會見中國國台辦主任劉結一，但就在隔兩天，夏立言與陳元豐見面。

雖按中國官媒新聞稿，陳元豐是以中共中央台辦副主任身分出席會見，將調性定為國共兩黨交流，但按照中國編制，中國國務院國台辦與中共中央台辦是一個機構兩塊牌子運作。