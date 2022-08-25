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接見布萊克本 蔡英文：盼強化半導體等領域合作

中央社／台北26日電

蔡英文總統今天接見聯邦參議員布萊克本訪問團。她致詞時除呼籲理念相同的民主國家，共同捍衛區域安全，也期盼與美國共同強化半導體等高科技領域合作，因應後疫情時代的經濟挑戰。

布萊克本（Marsha Blackburn）昨晚搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）的美軍UC-35A專機抵台，今日晉見蔡英文後，將拜會國家安全會議秘書長顧立雄，及接受外交部長吳釗燮款宴，就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

蔡英文致詞時說，布萊克本一直是台灣重要的好朋友，2008年也曾經來台訪問，很高興這次選在關鍵時刻不遠千里而來，以行動展現美國國會對台灣的強力支持，這格外具有意義。

蔡英文表示，近期美國各界許多人士相繼來台，這些溫暖行動及堅定支持，都再度強化台灣自我防衛的決心，她要代表台灣民眾表達感謝。

她說，布萊克本是美國國會中堅定支持台灣的力量，近日也提出法案，強化美國對於台灣提升自我防衛能力的支持。

蔡英文表示，近來世界局勢有許多重大變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭、中國進行長時間軍演，顯示威權主義國家對世界秩序帶來的干擾；此刻民主國家應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，也期待未來與美國及其他理念相近的民主國家，捍衛印太地區的穩定和平。

除區域安全議題，蔡英文說，共享民主價值的國際夥伴也應該深化經貿合作，共同打造更安全、更有韌性的供應鏈

她說，布萊克本長期重視半導體供應鏈安全議題，也提倡過「選擇美國」平台，鼓勵更多半導體產業赴美投資；台灣則在半導體產業有長期發展累積，政府也樂見半導體業者前往美國投資，並期盼與美國共同強化半導體等高科技領域的合作，一起因應後疫情時代的經濟挑戰。

蔡英文指出，台美上周同步宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判，相信透過這個平台，可以繼續深化台灣與美國的經貿關係；同時也希望進一步融入印太經濟架構等等的區域經濟合作架構，共同建立高標準的經濟規範，創造區域的穩定與繁榮。

布萊克本致詞時說，台美皆熱愛自由、民主，而熱愛自由、民主的國家也都應該要支持台灣維持獨立與自由，盼後續雙邊會談時，可以觸及上述議題。

她還表示，田納西州是美國汽車產業重鎮，因此非常重視供應鏈、市場基礎建設，以及半導體相關議題。

蔡英文 供應鏈 疫情

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