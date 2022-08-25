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台灣明年度國防預算大增 占GDP比2.4％ 發展不對稱作戰

中央社、 記者洪哲政台北25日電
台灣明年度整體國防預算計編列5863億元(約193.9億美元)，占GDP比率約為2.4％。圖為漢光演習兩棲登陸車搶攤場面。 (本報系資料照／記者劉學聖攝影)
台灣明年度整體國防預算計編列5863億元(約193.9億美元)，占GDP比率約為2.4％。圖為漢光演習兩棲登陸車搶攤場面。 (本報系資料照／記者劉學聖攝影)

台灣行政院會今天通過2023年度中央政府總預算案，其中國防整體經費加計特別預算及非營業特種基金後，達新台幣5863億元(新台幣，下同，約193.9億美元)，占GDP比率約為2.4％，將置重點於持續推動機艦國造、提高裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，發展不對稱作戰，以加速國防建設。

且因兩岸情勢緊繃，軍機升空、船艦出海頻繁，武器裝備作業維持費也大增25%。

台行政院會今天通過2023年度中央政府總預算案，歲入編列新台幣2兆5565億元，較2022年度增加2895億元，約增12.8%；歲出編列2兆7191億元，較111年度增加4680億元，約增20.8%。

總預算歲入歲出差短1626億元，債務還本為1110億元（占稅課收入5.1%），共須融資調度財源為2736億元，將舉借債務1736億元及移用以前年度歲計賸餘1000億元支應。

根據主計總處資料，明年度總預算按機關別來看，預算最高的是國防部，主管經費達4151億元；衛福部3704億元第2、教育部2919億元第3，經濟部2165億元居第4位。

今年度新成立的數位發展部，總預算部分僅編列56.7億元，另因為承接其他部會業務內容，因此在前瞻特別預算當中也有160多億元可以運用，明年度預算經費約在210億元左右。

若以整體政事支出來看，明年度總預算社會福利支出編列7154億元最多，占26.3%；教育科學文化居次，支出編列4962億元，占18.2%；第3是經濟發展支出編列4831億元，占17.8%。

根據主計總處資料，單看國防部主管112年度歲出編列4151億元，較今年度增加475億元，約增12.9%；若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億元，以及連同非營業特種基金629億元，整體規模達5863億元，較今年增加716億元(約23.6億美元)，成長13.9%。

主計長朱澤民表示，明年度國防整體經費（加計特別預算及非營業特種基金）5863億元，占GDP2.6%；今年度111年5147億元，占GDP2.2%；往年則多半占GDP2.0%至2.1%之間。

朱澤民說，國防部主管預算部分有人員維持費、作業維持費、軍事投資費3大類，明年度4151億元當中，軍事投資1027億元較今年增加125億元；人員維持1787億元，較今年度增加79億元。

他說，因應兩岸情勢，軍機升空、船艦出海頻繁，作業維持費用也增加，明年度編列1337億元，較今年增加271億元，幅度增加最多達25.4%。

朱澤民說，國防預算與防疫經費都是永遠擺在第一位，預算編列的討論過程也是盡量滿足國防部需要，若經費仍不足以因應明年度需求，國防部第一預備金以及行政院第二預備金都會充分支應。

另外，明年已不再編列防疫特別預算，明年度防疫經費編列845億元，比今年增加658億元。衛福部疾管署長周志浩說明，主要用於疫苗與藥品採購、檢驗費用、確診病患照顧，以及檢疫設施、措施的維持上。

朱澤民說，目前勞保基金帳面價值低，為維持勞保穩定、增加勞工保障，讓勞保基金水位不至於降低，因此明年撥補金額將從今年的300億元再加150億元，為450億元。

明年度公共建設經費也大幅增加，朱澤民說，主要是為投入電網建設、強化全國電網的韌性，經濟部編列台電明年度所提1500億元「穩定供電建設方案」預算所致。

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