方形不明飛行器再度現蹤台海 軍迷：可能是美軍機

這個方形不明飛行器，去年6月及9月份曾出現台灣巴士海峽上空，軍事專家認為這不明飛行器，應是美軍軍機。圖／擷取自Flightradar24

台灣航空迷今透過Flightradar24網站再次追蹤到一架方形不明飛行器，在台灣西南空域及巴士海峽活動。該不明飛行器去年6月及9月曾出現台灣周邊空域，軍事專家研判為美軍軍機。國防部 表示，對於航迷網路追蹤不予評論，台灣周邊軍事活動，國軍一切都密切監控掌握及應處中。

「這架方形不明飛行器飛很久！」周姓航空迷說，他下午1點多在Flightradar24網站看到方形不明飛行器在巴士海峽出現，隨後朝西南空域飛去，不斷繞行後，又飛回巴士海峽，然後一路朝東轉北日本 方向飛去，飛行高度在8千多公尺，速度每小時8百多公里，在台灣周邊飛了2個多小時。

他說，這個方形不明飛行器，去年6月及9月份曾出現巴士海峽上空，他認為應該是無人機。軍事專家則認為這不明飛行器，應是美軍軍機，台灣周邊常有P-8A、RC-135等電子偵察機出現，他們常釋放出不同訊號出來，干擾其周邊雷達或電子偵蒐反制，達到偽裝或混淆軌跡效果。