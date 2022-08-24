我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期待央行集會 股指終止連跌

威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

中國無人機闖金門防區 近拍「2兵站哨」 台防部證實

記者洪哲政／台北25日電
中國社群網站傳出中國無人機攝台外島崗哨照，哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空。（取自中國社群網頁）
中國社群網站傳出中國無人機攝台外島崗哨照，哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空。（取自中國社群網頁）

中國社群網站傳出影片，顯示一架中國民用無人機近日自廈門起飛，跨海到台金防部二膽島防區凌空拍攝守軍崗哨，官兵只能試圖丟石頭驅離。台陸軍金門防衛指揮部昨天稱，當時衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

這部影片攝下崗哨哨兵服裝裝備、表情，屋頂還有工兵自建工程的「留言」，影片被格放出清晰圖片。中方社群曝光影片顯示，台守軍曾試圖「丢石頭」驅離無人機，被擲向空中的石頭十分接近無人機的鏡頭，顯非「高空」。對士兵只能丟石頭，卻不能直接用槍將無人機擊落，台方網友對軍方的不滿「炸鍋」，質疑台守備程序。

針對相關影像，陸軍金門防衛指揮部昨表示，烈嶼守備大隊二膽防區8月16日18時許，發現一架民用型無人機；經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

金防部昨晚進一步說，二膽島於16日下午發現這架「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；周邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

金防部表示，中國無人機侵擾，除了要測試台方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分，請民眾勿受認知作戰影響，分化軍民團結。

記者詢問，外島防區遇民用無人機入侵拍攝時，有無反制作為？國防部昨晚回應，外島防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，完成辨識、應處及通報等處置作為，國防部並已針對民用無人機新興威脅襲擾，完成建案作業，明年獲裝後規畫優先配賦外島防區運用。

社群網站 國防部 驅離

上一則

疫情升溫 重複感染是下波特徵

下一則

與夏立言餐敘 張志軍：軍演是打擊台獨與外來干涉

延伸閱讀

烏克蘭獨立日 英相強生訪基輔承諾進一步軍援

烏克蘭獨立日 英相強生訪基輔承諾進一步軍援
長期抗俄 美加碼軍援烏克蘭30億美元

長期抗俄 美加碼軍援烏克蘭30億美元
烏克蘭獨立日 美將宣布30億新軍援…含3款無人機

烏克蘭獨立日 美將宣布30億新軍援…含3款無人機
烏襲黑海艦隊總部稱無人機建功 俄反駁：被擊落後墜毀

烏襲黑海艦隊總部稱無人機建功 俄反駁：被擊落後墜毀

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
台灣指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土Omicron BA.5疫情升溫在即，最快9月底、10月初BA.5疫情降溫後，可加速開放腳步。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

台灣何時開放邊境？王必勝：最快9月底、10月初

2022-08-19 17:23
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇