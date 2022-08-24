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「小廚神」見偶像江振誠 老爸更興奮「像看到小狗狗」

記者陳建嘉／台北即時報導
名廚江振誠(左)與「小廚神」Liya相見歡。圖／杰德提供
名廚江振誠(左)與「小廚神」Liya相見歡。圖／杰德提供

14歲台裔女孩Liya（朱如茵）在「小小頂級廚師」第8季展現精湛廚藝，並一舉拿下冠軍寶座，她曾公開表示自己非常喜歡來自台灣的米其林主廚江振誠，趁暑假空檔回台，上週六特地前往江振誠的法式餐廳RAW實習，「看到偶像超開心，很喜歡在廚房的氣氛」。

Liya笑說自己有先透過視訊了解實習內容，「像是如何跟團隊合作，一起備料、烹飪到擺盤，過程都很新鮮」，她的爸爸也是廚師，一知道女兒可以來RAＷ實習，比Liya還興奮，「他還有問廚師很多問題，就像一個小孩子看到小狗狗一樣，甚至比我還開心」，並說如果未來開餐廳，一定也會邀請偶像江振誠，「無論我未來想要怎麼開餐廳，都一定會想到他」。

Liya這次難得回台，把握時間與家人到台灣夜市走走，品嚐一直很愛的滷肉飯、烤玉米以及芒果冰，「因為美國沒有夜市，所以每次回來逛都很新鮮」。江振誠除了稱讚Liya很認真之外，透露自己一直都有看「小小頂級廚師」，更忍不住誇讚她在冠軍賽端出的鴨肉料理，Liya前來實習當天，特地傳授她可以搭配鴨肉的醬汁配方，Liya則開心回應當時會選擇鴨肉作為冠軍賽的原因，「這季很少人使用鴨肉做菜，我想用別人沒有使用過的料理」。

「小小頂級廚師美國版」第八季完整集數已於中華電信MOD全享包、Hami Video和MyVideo上線，歡迎一同欣賞台灣小廚神的奪冠美味旅程。

RAW米其林主廚江振誠相當肯定「小廚神」Liya。圖／杰德提供
RAW米其林主廚江振誠相當肯定「小廚神」Liya。圖／杰德提供
「小廚神」Liya。圖／杰德提供
「小廚神」Liya。圖／杰德提供

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