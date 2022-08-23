華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

日前在台遭鄰居毆打的作家貝嶺已經返美療傷。他今天發表「給台灣的一封信」表示，因為新北市警方的「無作為、疏失」等，帶著對警察 執法權與法治不彰的失望離開台灣。

出身中國的華裔美籍作家、台灣永久居民貝嶺7月26日與4名美國耶魯大學 學生在新店區家中聚會時，遭到鄰居毆打造成肋骨斷裂。貝嶺之後受訪時表示，如果不是為了保護學生，他不會被打。

這封「失望與不捨：給台灣的一封信」撰寫於8月20日，在他確定4名耶魯大學學生已離台返美後公開。

他說，遭襲擊後，自己必須面對和克服的是暴力後的受創恐懼症，在街上看到陌生人的恐懼性條件反射，並且會做惡夢；4名耶魯大學學生雖倖免攻擊，但目睹凶嫌施暴的女學生也有類似症狀。

他說，因為新北市警方的無作為、疏失、遮掩、誤導，「我是帶著憤懣，帶著對警察執法權與法治不彰的巨大失望離開台灣的」，而「台灣的法律和警方的執法中對暴力的防範，因為應對和懲罰不足，反成縱容」。

貝嶺說，前述4名學生的證詞也說：「在地警方在貝嶺老師報警且到場後毫無作為」。

他表示，寄望台灣能強化警方執法職能，以預防和制止暴力犯罪 ，並公開尋求能幫助他走完整個暴力傷害案件司法過程的律師。

貝嶺說，他還會回到台灣，面對這件「仇恨暴力凶案」的刑事審理，因為他對台灣的司法還抱持信心。而面對凶嫌在尋釁及行凶過程中的仇外、辱外言論，自己沒有退縮的空間。

針對貝嶺的指控，新北市政府發言人張愛晶告訴中央社記者，警察即使面對任何危險，都會盡全力捍衛民眾安全，本案警方當時也將涉嫌攻擊的嫌犯法辦，後續會秉持法治精神，依法辦理到底。

貝嶺在公開信中並宣布，他在新北市烏來區的家「自由文化書房」將闢為創作自由、藝術表達和出版自由下的公共空間，每年將接納各國流亡作家、藝術家等前來居住和創作。首名受邀入住者是德籍中國流亡作家、德國書業和平獎（Peace Prize of the German Book Trade）得主廖亦武。