台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南發生雙警命案，嫌犯林信吾在案發17個小時後被捕，案情引發全台關注，而網路發達，過程中許多忿忿不平的網友也忙著當鍵盤俠，不少錯誤訊息經媒體四處傳播，最倒楣的就是一度被認為是嫌犯而且全台通緝 的陳姓男子，臉書 一度被灌爆，而在抓到真的嫌犯後，臉書仍然湧進許多朝聖者，「一日網紅」、「抱歉讓你擔了一整天」、「支持提告」，網路在這起轟動的社會事件中扮演特殊角色，形成一股怪現象。

昨天還有一名曾在國中教過陳男的老師上網發文，表示雖然已經有一段時間，但「一看照片就知道是他」，並後悔自己曾教陳男防身術，擔心是因此才造成陳男有能力殺死兩警，發文後又傳出陳男非凶手，記者訪問這名老師，老師表示「很希望是弄錯了」，但老師事後也被網友出征，認為不該在還沒弄清楚事情前就上網發文，爆學生的料；該名老師說「我只是希望大家多關心中輟的學生」。

一度被誤為殺警案凶嫌的陳男國中老師發文，遭到網友責罵。圖／臉書

陳男因為有竊盜等前科而被通緝，加上昨天命案現場，警車上電腦顯示最後一筆查詢資料是陳男，讓陳男一度被警方以為是凶嫌，並發布通緝，陳男的照片也因此在網上瘋傳，一時如過街老鼠，陳男昨晚急忙投案，急忙澄清「人不是我殺的」。

有媒體訪問陳男的祖母，對於孫子被誤認為殺警嫌犯的看法，她心情仍難以平復，表示一直都認為孫子不可能做出殺警的事情，如今被澄清，但她的手仍抖得停不下來，這種經驗實在太可怕了，並難過抱怨「誰來幫我們洗門風（意指要還他們清白）」。

陳男昨天在案發後沒多久被誤以為是凶嫌，引發網友肉搜，有網友曝光他的臉書，雖然最後一筆留言是在去年的2月，很久未更新，但仍有眾多網友湧入大罵，而留言也隨著案情的變化，一再更新，到今天傍晚已有近萬筆留言，除了大罵、道歉，更有許多人單純來朝聖，還有不少人因為實在太熱鬧，上來張貼賣東西、徵友等各式各樣的留言，與案情完全無關。

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