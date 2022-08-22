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台南殺警嫌從外役監脫逃 監院2年前就示警：10年逃39人

記者王立宜、蔡晉宇／台北即時報導
圖為明德外役監獄。（本報資料照片）
圖為明德外役監獄。（本報資料照片）

台南殺警案兇嫌落網，被揭露身分是明德外役監的逃犯。外役監獄讓犯刑低的受刑人在此服刑，但監察院二年前就曾提出調查報告示警，外役監近年逃獄頻率顯著增加。根據監察委員林國明、蘇麗瓊在前年底提出的調查報告指出，近10年來，相較於一般監獄脫逃8人，各外役監脫逃受刑人卻高達39人，且近年自強及明德外役監獄連續發生12起受刑人脫逃事件，頻率顯著增加。

台中市汪姓男子去年7月到明德外役監服刑，今年1月8日上午11時許，可返家探望父親，按照規定同年月10日下午1時許，汪就得返回明德外役監，但汪逾期未歸，逃逸無蹤，台中地檢署檢察官發布通緝。汪逃逸27日之後，才在親友、警方勸策動下，前往台中市第五警分局投案。

2020年8月，明德外役監受刑人連三榮疑因不滿前妻另交男友，趁到監外自主作業時逃亡；警方積極訪查他的親友，杜絕接濟他的管道，逼得他只能躲在山區吃野果、喝山泉水，過著如野人的生活。連逃亡76天後「累了」，下山換上新衣投案。

外役監沒有圍牆，舍房如同一般民宅，除可露天工作，平時的管理屬於最低度，受刑人不但周休二日、國定假日還可返家探親，只要和獄方約定返監時刻即可，家人也可前往探視、甚至有家人與受刑人同住的專門房，自由度比一般監所優惠許多。

監委在前年的報告中也表示，矯正署應檢討自主監外作業受刑人篩選條件，尤其針對單獨外出作業部分，或加強自主監外作業防逃規畫，除使自主監外作業制度能發揮接軌職場、適應社會之功能外，更應避免受刑人因一時衝動、思慮不周脫逃，增添額外罪責。

調查報告也指出，法務部應檢討逃獄刑責，使受刑人產生警惕和嚇阻效果，避免類似案件一再發生；矯正署則應兼顧監禁矯治工作的社會防衛功能，維護外役監設立美意。

監獄 檢察官 通緝

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