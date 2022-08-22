堅決反對中共軍事挑釁 日國會最大團體「日華懇」訪台

行政院長蘇貞昌(右)今接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行。圖／擷取自華視直播

台行政院長蘇貞昌今下午接見日本 「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行。蘇貞昌表示，中國最近窮兵黷武進行軍演，不但侵擾台灣，也破壞區域和平，盼日華懇在台日關係及區域和平上能多多用力，避免中國片面破壞區域和平穩定。古屋圭司也表贊同，並提及日本福島五縣食品，期待能盡快「完全獲得解決」。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長、自民黨眾議員 古屋圭司，以及日華懇事務局長、自民黨眾議員木原稔一行今中午抵台，展開為期2天訪問。古屋圭司上午在行前透過推特發文，指中國軍事挑釁不僅對台灣，對整個東亞的和平與安全都造成極大風險，因此與擁有共同價值觀的國家進行緊密合作是不可欠缺的。

蘇貞昌致詞時表示，日華議員懇談會長年在古屋圭司帶領下，積極促進台日友好，令人感動。在疫情嚴峻之時捐贈台灣亟需的疫苗；當中國無理侵擾之時，日本特別發動享用台灣鳳梨等美味水果，給台灣農民很大溫暖，都是對台日關係的積極作為，台灣都特別表示感謝與感念。

蘇貞昌指出，對於日本前首相安倍 的「台灣有事，日本有事」主張等，以及日華懇今年3月通過2022基本方針，特別重視台海和平穩定，是真知灼見，對於支持台灣加入國際組織都有積極肯認，台灣也非常感謝。

蘇貞昌說，中國在世界衛生組織、世衛大會發言，宣稱「中國照顧台灣人民的健康」，阻擾台灣對防疫貢獻，不但無理，也是謊言。當日本看到中國最近在窮兵黷武地軍演，日本首相岸田文雄和聯合國秘書長見面時表達強烈譴責，日本外相、防相也都表示希望中國停止軍演。

蘇貞昌說，眾議員深知，台灣人愛好和平，從來不會像中國這樣，但中國窮兵黷武，不但侵擾台灣，軍機、軍艦擾台，也破壞區域和平，區域和平和日本的能源進口、產品出口在在有關，日本政府這樣的表示態度，是非常必要的，希望日華懇在台日關係和和區域和平上，能多多用力，避免中國片面破壞區域和平穩定。

話鋒一轉，蘇揆提到，新冠肺炎肆虐全球2年多，台日同受其害，經過雙方合作共同抵禦，疫情勢必會過去，台日兩國不但是經貿互動合作，每年幾百萬人民往來旅遊，為全世界互動最頻繁，兩國人民彼此之間的良好印象也是最深刻，隨著疫情過去，旅遊開放的日子將很快到來，也是國民所期待，對兩國經濟、旅遊也最有幫助。

古屋圭司致詞時表示，感謝蘇貞昌對安倍的不幸罹難表示慰問與哀悼。他和安倍擁有共同政治理念，在高中和大學也念同所學校，在從政前也和安倍家族非常熟稔，安倍不幸過世，他心中的悲痛，不足為外人道。

古屋圭司表示，安倍生前念茲在茲的加強台日關係，特別是台日共同擁有普世價值，在外交和戰略上因應政局變化，尤其是印太構想，他們必須繼承下去，並用實際行動實踐，才能告慰安倍在天之靈，而此次來訪也是這一目的。

古屋圭司表示，蘇揆提到的堅決反對中國以武力片面改變現狀，他完全贊同。尤其最近中國軍事挑釁給予地區及大威脅，「我們必須毅然決然、堅決反對這樣的作為，」包括岸田文雄也在許多國際舞台對中國的舉措表示強烈反對，並給予譴責。

古屋圭司表示，台灣有事等同日本有事，安倍所遺留下的名言，他認為應該銘刻在心，並連結價值理念相近的國家，共同因應世局變化。

再加入國際組織方面，古屋圭司說，日華懇一向支持台灣加入WHA，這是攸關人類健康的普遍性原則，是極為當然的事，過往台灣也曾以觀察員身份參與WHA，因此，中國的反對是毫無道理的。

針對台灣加入CPTPP，古屋圭司說，他個人及日華懇皆表示贊同，過往有個問題如鯁在喉，不除去不為快，一直無法實現，就是關於日本五縣農產品無法出口到台灣；但在蔡英文總統領導下，此一問題已獲得解決；不過，五縣市仍有部分問題還沒解決，他期盼在盡快時間內，日華懇願全面合作配合，讓此一問題能獲得完全解決。

古屋圭司也向蘇揆提到，有關高鐵車廂採購案，基本上是民間企業協商問題，日華懇也非常關注，他知道高鐵車廂採購案即將到了決定時刻，台灣高鐵是台日合作最具體的象徵，相信院長也有同感，日本新幹線在安全、準確度都是世界第一，希望這個問題相關人士包括政府部門，能從旁協助給予輔導，圓滿解決。

古屋圭司表示，他知道最近尤其美國國會及官員絡繹不絕到台灣訪問，是因大家都關注台海和平與穩定，對自由民主法治共享等基本價值理念的國家，絕不容許受到外來侵犯。日台沒有正式外交關係，日華懇因此扮演相當重要的角色，有跨黨派逾260人加入，為了台海和平穩定，堅守兩國長期以來的信賴關係以及厚重情誼，他做為會長，未來會全力從旁推動和協助。

古屋圭司一行訪台期間，將會見台總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮和台灣日本關係協會會長蘇嘉全，就台日各項議題交換意見，也會前往汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。