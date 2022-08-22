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夏立言見劉結一？國台辦：與「中央台辦」交往理所應當

特派記者陳政錄／北京即時報導
國民黨副主席夏立言(右)率團訪中，是否與劉結一、張志軍見面受矚目。本報系資料照
國民黨副主席夏立言(右)率團訪中，是否與劉結一、張志軍見面受矚目。本報系資料照

對於國民黨副主席夏立言一行訪中期間，是否與中國國台辦主任劉結一、海協會長張志軍會面，中國國台辦並未直接證實，但於22日晚間回應表示，「中國國民黨副主席率團來訪，中央台辦、有關方面和地方和訪問團交流交往，理所應當，沒有什麼值得大驚小怪」。

中國國台辦發言人馬曉光22日以「答記者問」方式，就夏立言訪中引發關注一事回應表示，多年來，「中國共產黨與中國國民黨」在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持維護互信，加強交流合作，為推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞福祉、維護台海和平穩定發揮了重要積極作用。

馬曉光說，中國國民黨副主席率團來訪，「中央台辦、有關方面和地方同訪問團交流交往，理所應當，沒有什麼值得大驚小怪。」

因此，對於綠營抨擊國民黨的相關言論，馬曉光說，民進黨當局對此進行惡意炒作，進一步暴露了其頑固謀「獨」、挑釁大陸、干擾破壞兩岸交流合作與兩岸關係和平發展的政治本性。

按中國官方編制，中共中央台辦，與中國國務院台辦是「兩塊牌子，一套班子」運作，因此，劉結一同時是中共中央台灣工作辦公室主任、中國國務院台灣事務辦公室主任。

國民黨副主席夏立言一行22日結束廣東行程後，將赴浙江杭州、江蘇昆山、浙江嘉興，預計25日下午抵達上海，26日和上海台商座談並與台商、中國大陸官員餐敘，期間是否會見劉結一、張志軍受到關注。

不過，對於有媒體報導，國民黨訪中團已預定26日會見劉結一，正隨團行動的國民黨大陸事務部主任林祖嘉22日傍晚，以訊息回應本報記者表示，「這是假新聞」。

陸委會22日回應說，國民黨訪中團申報內容僅有大致行程及可能會晤人士，至於實際安排，應由國民黨方面對外說明。

國民黨 夏立言 國務院

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