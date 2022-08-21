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中介法惹議 國民黨黨團批21世紀網路戒嚴法

記者鄭媁／台北22日電
數位中介法引發民怨，國民黨立院黨團抨擊根本是「21世紀網路戒嚴法」。（圖：國民黨立法院黨團提供）
數位中介法引發民怨，國民黨立院黨團抨擊根本是「21世紀網路戒嚴法」。（圖：國民黨立法院黨團提供）

國家通訊傳播委員會（NCC）公布「數位中介服務法」草案，遭質疑恐箝制網路言論自由，引發外界反彈。國民黨立院黨團今舉行記者會抨擊，既然NCC稱尚未提送行政院，未來也不要再提出這部「21世紀網路戒嚴法」。

民進黨立委林靜儀昨天指稱，國民黨、民眾黨過去曾提出類似法案。國民黨立委葉毓蘭抨擊，林靜儀移花接木，污衊她和立委洪孟楷提案的「侵害個人性私密影像防制條例」草案是最早提出的中介法，這是假訊息。

葉毓蘭說，她的提案是幫助許多正在受苦的婦女及兒童發聲，也是婦團長期倡議，有太多恐怖情人、不法組織把兒少性私密影像流傳，在法院判決定讞後，這些影像卻仍無法下架。

她批評，偷天換日、指鹿為馬的林靜儀，拿打假訊息為由剝奪言論自由，為捍衛惡法再製造另個假訊息玷汙；不惜把各界努力多時的法案玉石俱焚，還偷換概念，這樣的立委對得起國人託付嗎？

國民黨立委李貴敏說，「數位中介服務法」一個月前公布草案時就被點出很多問題，不管民間及相關單位已深切體會，法案內容有許多荒唐，其真正目的就是要把綠營側翼、網軍作為取得金援、安插位置的法律依據。

國民黨立院黨團書記長李德維說，蔡英文總統2013年6月17日針對「電信法」第9條修正案曾說，「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪。」現在蔡英文和以前的蔡英文完全不相同，真是昨非今是。

李德維說，民進黨立委嘆NCC成了豬隊友，但是NCC委員從陳耀祥、翁柏宗、林麗雲等人，提名時的同意票都是民進黨全數同意，「你們口中的豬隊友，是誰造成的？」是民進黨所有立委護航，還有人想帶風向，說有些委員是馬時代的人，但事實上，現在的NCC委員全是蔡英文執政下，民進黨全力相挺的產物。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，NCC在主委陳耀祥主政下，已沒有任何公信力，現在行政院長蘇貞昌已說暫緩推動，但他們高度懷疑是緩兵之計，選後仍會繼續推動，呼籲全國民眾睜大眼睛，年底票投民進黨就是對中介法投下贊成票。黨團要求陳耀祥下台負責，黨團在立法院開議後，會罷審ＮＣＣ公務預算。

國民黨 民進黨 蔡英文

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