網傳高雄人蛇騙200餘人去柬埔寨 警證實他已出境

劉男位於高雄三民區住家大樓，有鄰居表示，已數個月未見到劉男，另有鄰居指出，劉男鮮少和住戶及管理員打招呼，看起來「鬼頭鬼腦的」。記者石秀華／攝影

台灣人至柬埔寨打工遭詐騙、凌虐事件層出不窮，一名王姓男子在網路貼文，指高雄一名劉姓男子才是真正人蛇，人在柬埔寨當人事主管，已騙了200餘名台灣人到柬國，並指控劉沒人性、電擊、毒打台灣人，希望台灣政府能救出受害者，高雄市警方證實數月前劉已出境至柬國，案件正偵辦中。

王姓男子在臉書 貼文，並附上戶籍在高雄的劉姓男子身分證，貼文內文強調「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂。

王男在貼文忠指出，「劉男騙了200多個台灣人來柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃，台灣政府如果真的有心，請查明真相，救出200多個台灣人，如有需要配合調查的地方，他本人會全力配合」。

由於貼文圖文並茂，引起警方關切，本報記者試圖和王男聯繫，目前為止，尚未接獲王男回覆。

記者前往劉男位於三民區住家大樓，有鄰居表示，已數個月未見到劉男，另有鄰居指出，劉男鮮少和住戶及管理員打招呼，看起來「鬼頭鬼腦的」，如果去當詐騙集團 也不意外。