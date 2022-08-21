我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔1歲來美 48歲自獄獲釋後被驅逐出境

封面故事／提升居家安全、主動求助… 保命防跌5大招

解放軍威脅下 台三軍主戰部隊缺軍士官逾2.5萬人

記者洪哲政／台北即時報導
台國軍「主戰部隊」的定義，陸軍是配賦戰車、砲車、甲車如機步旅、裝甲旅等單位。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
台國軍「主戰部隊」的定義，陸軍是配賦戰車、砲車、甲車如機步旅、裝甲旅等單位。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

面對解放軍持續對台海實施軍事壓力，台國軍主戰部隊戰訓頻繁，據透露，台國軍主戰部隊不但人力流失，基層士官與少、中、上尉軍官，至今合計大幅缺員2.5萬人以上。面對當前募兵困難，新興兵力將陸續成軍下，據了解，台國防部規畫中延長兵役所獲的義務役士兵，將填補陸軍非主戰部隊步兵所需，陸軍現有志願役人力則將陸續移撥至海、空軍，填補新興主戰兵力所需缺額。

對此，台國防部昨日宣稱，國軍尉官及士官目前編現均達80%以上，將持續強化招募留營作為，滿足兵力需求。外傳志願役缺額移編、義務役接替等情，內容非事實，國防部不予評論。

台國軍近期因募兵引發社會關注的事件，不但有進少年觀護所募兵，近日中正預校也被反應讓成績不及格應留級或退學的學生專程重修補考，引發師長與隊職幹部反彈。據了解，國防部在109年底宣稱國軍部隊志願役人力編現比達到90%，但數據至今已有不同，基層與主戰部隊嚴重「缺官」。

所謂台國軍「主戰部隊」的定義，陸軍是配賦戰車、砲車、甲車如機步旅、裝甲旅等單位；海軍則是主力艦艇如基隆級、成功級、康定級艦與海龍級潛艦作戰艦艇；空軍則為三型主力戰機各聯隊、防空暨飛彈指揮部所中、長程飛彈部隊。主戰部隊由於戰訓頻繁，益形艱苦，募兵困難，始終無法達標。

據台知情立委透露，國防部在109年底雖宣稱國軍部隊志願役人力編現比達到90%，但若以主戰部隊計算，卻沒有這麼樂觀。如陸軍、海軍陸戰隊、防空暨飛彈指揮部，目前都仍有七成主戰部隊以上未達此標準，海軍更有九成以上主戰艦艇未達編現90％標準，還有其中許多主戰部隊編現比均低於七成。

此外，台國軍基層部隊的尉級軍官與士官，目前大批缺員至少2.5萬人以上，各軍種的中、少尉、上尉都嚴重缺員，其中陸軍缺員最多。因此國防部曾據此要求各級軍事學校強化相關課程與領導統御，畢業產出少尉初官。

事實上，台國軍主戰部隊人力需求在115年前將達到高峰，如海軍戰力提升計畫下，空軍要建構總計12套天弓三型防空飛彈系統，其中有數套是由弓二改良，現況已有人力外，必須大幅進用志願役人力；海軍岸置雄二、雄三反艦飛彈，現有的1.5個機動中隊，因應海空提升戰力方案採購，將須擴編到合計8個機動中隊；第二階採購增程型雄三反艦飛彈，也將成立專門區隊，各併入原來的8個機動中隊中；另外還有對美採購的魚叉反艦飛彈，都要各自成立若干機動中隊。

據了解，因此，台國防部最新一波兵力調整規劃，納入延長兵役一年所獲義務役士兵，除規劃編實4個新訓旅外，將陸續檢討補進陸軍非主戰兵力部隊；陸軍志願役人力缺額，部分將調整分配給海、空軍，補實新興兵力所需缺額。

國防部 解放軍

上一則

夏立言可能見劉結一、張志軍？ 朱立倫：目前沒看到

下一則

網傳高雄人蛇騙200餘人去柬埔寨 警證實他已出境

延伸閱讀

美智庫預測2030年 解放軍將有5艘航母、10艘核潛艇

美智庫預測2030年 解放軍將有5艘航母、10艘核潛艇
155公分以上要當兵 台國防部公告役男體位標準新規定

155公分以上要當兵 台國防部公告役男體位標準新規定
演練攻台？共軍武裝直升機200公里跨海「超低空飛行」

演練攻台？共軍武裝直升機200公里跨海「超低空飛行」
CNN：解放軍越台海中線短期不停 擬建立新常態加強恫嚇

CNN：解放軍越台海中線短期不停 擬建立新常態加強恫嚇

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56

超人氣

更多 >
李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」
國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人