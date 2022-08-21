燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

余苑綺21日病逝於台北榮總醫院，享年39歲。她是余天和李亞萍的掌上明珠，自2014年罹癌以來，余家二老用盡所有辦法要救女兒，前後花了逾600萬元(約20萬美元)醫藥費，李亞萍還曾崩潰說出：「只要綺綺好，用我的命換她的命，反正我人生70幾歲也活夠了。」然而最終仍是白髮人送黑髮人。

余苑綺2014年罹患直腸癌，當時余家不解，為何生活作息最正常的她會被病魔盯上，因聯想到食安問題，余天還一度怒斥「黑心油比販毒嚴重」。余苑綺隔年完成12次化療療程，余家開心切蛋糕為她慶祝重生，2017年余苑綺懷孕生子，余家二老來得孫，本以為一家人就此樂享天倫，但癌症 病魔沒有走遠，2019年又找上了余苑綺。

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李亞萍得知女兒直腸癌復發擴散後幾乎崩潰，余天在忙選舉之餘蠟燭兩頭燒。余苑綺先是切掉如巴掌大的肺部，但癌細胞 陸續轉移到淋巴、肝臟，余家陷入無止盡的煎熬，每回提到余苑綺的病情，李亞萍就泣不成聲。尤其余苑綺還曾因夢到自己離世，陷入歇斯底里狀態，讓李亞萍哭道：「我從來沒看過她這個樣子。」

今年年初余苑綺被醫師宣判可能僅剩2個月至半年壽命，余天和李亞萍幾乎要被擊垮，李亞萍更提出想跟女兒交換壽命，「用我的命換她的命，反正我人生70幾歲也活夠了。」這段期間余家試過各種療法，就算要價新台幣上百萬也在所不惜，余天日前就說，只要有藥能治余苑綺，「多貴都沒有關係，我們就算借錢也要把她治好。」

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