我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

第一夫人吉兒2次篩檢陰性 將可解隔離

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

記者李姿瑩／台北即時報導
李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影
李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

余苑綺21日病逝於台北榮總醫院，享年39歲。她是余天和李亞萍的掌上明珠，自2014年罹癌以來，余家二老用盡所有辦法要救女兒，前後花了逾600萬元(約20萬美元)醫藥費，李亞萍還曾崩潰說出：「只要綺綺好，用我的命換她的命，反正我人生70幾歲也活夠了。」然而最終仍是白髮人送黑髮人。

余苑綺2014年罹患直腸癌，當時余家不解，為何生活作息最正常的她會被病魔盯上，因聯想到食安問題，余天還一度怒斥「黑心油比販毒嚴重」。余苑綺隔年完成12次化療療程，余家開心切蛋糕為她慶祝重生，2017年余苑綺懷孕生子，余家二老來得孫，本以為一家人就此樂享天倫，但癌症病魔沒有走遠，2019年又找上了余苑綺。

➤➤➤余苑綺直腸癌病逝 醫：已超出平均30個月存活時間

李亞萍得知女兒直腸癌復發擴散後幾乎崩潰，余天在忙選舉之餘蠟燭兩頭燒。余苑綺先是切掉如巴掌大的肺部，但癌細胞陸續轉移到淋巴、肝臟，余家陷入無止盡的煎熬，每回提到余苑綺的病情，李亞萍就泣不成聲。尤其余苑綺還曾因夢到自己離世，陷入歇斯底里狀態，讓李亞萍哭道：「我從來沒看過她這個樣子。」

今年年初余苑綺被醫師宣判可能僅剩2個月至半年壽命，余天和李亞萍幾乎要被擊垮，李亞萍更提出想跟女兒交換壽命，「用我的命換她的命，反正我人生70幾歲也活夠了。」這段期間余家試過各種療法，就算要價新台幣上百萬也在所不惜，余天日前就說，只要有藥能治余苑綺，「多貴都沒有關係，我們就算借錢也要把她治好。」

➤➤➤余苑綺過世 蘇貞昌：余天非常難過 在電話那頭一直哭

身為父母，在看到余苑綺比手勢示意「讓我走」時，余天和李亞萍早已心碎，余天數度在媒體前痛哭：「我怎麼捨得？怎麼可以這麼殘忍。」他嘗試帶著外孫要激起女兒的求生意志，多次懇求主治醫師和榮總院長救救余苑綺，但最終仍無力回天，悲痛與愛女告別。

李亞萍（右）先前看到余苑綺的影片當場淚崩。圖／摘自YouTube
李亞萍（右）先前看到余苑綺的影片當場淚崩。圖／摘自YouTube
分享自己辛苦的抗癌過程，余苑綺（右）數度泣不成聲，一旁的余天（左）和李亞萍（中）...
分享自己辛苦的抗癌過程，余苑綺（右）數度泣不成聲，一旁的余天（左）和李亞萍（中）因為心疼女兒的辛苦，也紛紛落下淚來。記者胡經周／攝影

癌細胞 癌症

上一則

女子赴柬埔寨被拘禁 發定位求救「傳出去我要馬上刪」

延伸閱讀

余苑綺過世 蘇貞昌：余天非常難過 在電話那頭一直哭

余苑綺過世 蘇貞昌：余天非常難過 在電話那頭一直哭
余苑綺直腸癌病逝 醫：已超出平均30個月存活時間

余苑綺直腸癌病逝 醫：已超出平均30個月存活時間
癌友家屬放不下的課題 醫籲：安寧治療讓病患走得尊嚴

癌友家屬放不下的課題 醫籲：安寧治療讓病患走得尊嚴
余天悲痛證實余苑綺癌逝 享年39歲

余天悲痛證實余苑綺癌逝 享年39歲

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
澎恰恰(左)偕同金主林秉文，邀請10多位債主一同協調還債進度。(記者吳致碩/攝影)

林秉文霸氣出手 宣布澎恰恰逾533萬美元「債務歸零」

2022-08-16 13:48

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣