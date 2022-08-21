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女子赴柬埔寨被拘禁 發定位求救「傳出去我要馬上刪」

記者邱瑞杰／基隆即時報導
陳姓男子（右）涉嫌媒介一對情侶前往柬埔寨「打工」，檢方以涉犯重罪、有滅證及串證之虞，向法院聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子（右）涉嫌媒介一對情侶前往柬埔寨「打工」，檢方以涉犯重罪、有滅證及串證之虞，向法院聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝

住基隆的廖姓女子隨男友赴柬埔寨工作，結果淪為詐騙集團禁臠，被恐嚇賣掉她的器官。廖女跨海傳訊及定位向家人求救，還說「我傳出去我要馬上刪」，內心恐懼不言可喻。檢警查出廖女是隨男友出國，男友傳照片給警方，指他被上銬受傷流血化膿，盼有人能救他和女友回國。

基隆地檢署昨表示，廖女的男友透露是經陳男（39歲）仲介前往柬埔寨，隨即向基隆地方法院聲申搜索票和拘票，17日逮捕陳嫌，循線查出另一名男子涉案，隔天也帶回偵訊，並以兩人涉犯人口販運防制法，且有滅、串證之虞聲請羈押禁見，法院19日裁准。

據了解，30多歲廖女的男友因犯案，近日要入獄，加上欠陳姓男子6萬元（約1993美元），因此接受陳嫌「仲介」，7月上旬搭機前往柬埔寨工作。廖女決定同行，未料身陷險境，8月11日跨海向住在宜蘭縣礁溪鎮的家人求救。

廖女在訊息中對家人說，詐騙集團揚言要摘除她的器官賣掉，現在家人可以幫她做的事，就是幫她查國際刑警、幫她報警。還說「我傳出去我要馬上刪，等等發定位給你，記住中午以前一定要救出，房號ＸＸ。」

基隆市警局接獲宜蘭警方通報後，組成專案小組報請檢方指揮偵辦。檢警聯絡廖女想詢問狀況，但遲遲未收到她回覆訊息，家人也與她斷訊。

警方清查警政署赴柬失聯人員名冊，發現有名男子與廖女搭同班機，日前與他聯絡，得知兩人是情侶。廖女男友也向警方求救，傳送一張手腕照片，表示被人用手銬拷到流血，現在流膿。

檢警從廖女男友處得知陳嫌涉案，17、18日分持法院核發的搜索票及拘票， 將兩嫌帶回偵訊。陳男供稱是受另嫌指使，仲介情侶去柬埔寨，賺取近10萬元（約3322美元）報酬；另嫌則稱不知情，陳男才是主嫌。

檢察官偵訊後，認兩人違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。基隆地院19日開庭審理後，裁定兩嫌羈押禁見。

基檢今天表示，已掌握犯罪集團其他事證，持續追查詐騙集團上游主謀及橫向組織成員身分，要將不法集團其他成員繩之以法。

陳姓男子（左）涉嫌媒介一對情侶前往柬埔寨「打工」，檢方以涉犯重罪、有滅證及串證之...
陳姓男子（左）涉嫌媒介一對情侶前往柬埔寨「打工」，檢方以涉犯重罪、有滅證及串證之虞，向法院聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子（右）涉嫌媒介一對情侶前往柬埔寨「打工」，檢方以涉犯重罪、有滅證及串證之...
陳姓男子（右）涉嫌媒介一對情侶前往柬埔寨「打工」，檢方以涉犯重罪、有滅證及串證之虞，向法院聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
一對情侶前往柬埔寨「打工」疑遭控制行動，女子發訊息跨海求救。記者邱瑞杰／翻攝
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陳姓男子（中）涉嫌媒介一對情侶前往柬埔寨「打工」，檢方以涉犯重罪、有滅證及串證之...
陳姓男子（中）涉嫌媒介一對情侶前往柬埔寨「打工」，檢方以涉犯重罪、有滅證及串證之虞，向法院聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝

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