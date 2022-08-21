155公分以上要當兵 台國防部公告役男體位標準新規定

台國防部近期預告役男「體位區分標準第二條附件修正」草案，原155-157公分役男，不列入包括常備役、替代役服役的範圍，但新規定增列：「155公分至157公分者納入替代役體位範圍」。示意圖，無新聞當事人。（取材自中華民國陸軍臉書粉專）

台國防部 近期預告役男「體位區分標準第二條附件修正」草案，原155-157公分役男，不列入包括常備役、替代役服役的範圍，但新規定增列：「155公分至157公分者納入替代役體位範圍」。此外，各項疾病免役標準，也增列不少須出示或目視觸診須符合的標準。

役男延長兵役問題受到關注，國防部至今始終表示仍在研議中，但據了解已陸續為規畫啟動後相關規定作準備。這項「體位區分標準第二條附件修正」草案疑為其一。

國防部日前公布「體位區分標準第二條附件修正草案」表示，為因應現今作戰型態改變，經內政部 役政署統計民國96至100年（西元2007至2011年）替代役役男傷病停役原因，並無因BMI值直接因素致訓練損傷停役的個案，建議修正身高體重體位區分標準，以維兵役公平。另為符合實需，調整上開病症的檢驗方法。

按國部公告的草案與現行規定對照表，首先將役男BMI值恢復到民國96年各體位標準，如現行規定172公分的役男，免役體位是48.6以下、免役則是93.4以上；替代役體位是48.7～50.1、91.9～93.3；常備役體位是50.2～91.8。恢復為：免役體位是44.2 以下、103.7 以上、替代役體位44.3～48.6、94.9～103.6，常備役體位則為48.7～94.8。另替代役體位增列155公分至157公分。

此外，包括心律不整、心臟冠狀動脈病、甲狀腺機能過低、貧血或骨髓化生不良症候群、椎間盤突出症、視力、杜瑞氏症等，都調整為有較嚴格的檢驗規定。須心臟冠狀脈疾病須出示如心導管冠狀動脈電腦斷層血管攝影 等證明，關節炎病變，則需合併患部腫脹、疼痛及熱感，才能達到免役標準。