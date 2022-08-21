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155公分以上要當兵 台國防部公告役男體位標準新規定

記者洪哲政／台北即時報導
台國防部近期預告役男「體位區分標準第二條附件修正」草案，原155-157公分役男，不列入包括常備役、替代役服役的範圍，但新規定增列：「155公分至157公分者納入替代役體位範圍」。示意圖，無新聞當事人。（取材自中華民國陸軍臉書粉專）
台國防部近期預告役男「體位區分標準第二條附件修正」草案，原155-157公分役男，不列入包括常備役、替代役服役的範圍，但新規定增列：「155公分至157公分者納入替代役體位範圍」。示意圖，無新聞當事人。（取材自中華民國陸軍臉書粉專）

國防部近期預告役男「體位區分標準第二條附件修正」草案，原155-157公分役男，不列入包括常備役、替代役服役的範圍，但新規定增列：「155公分至157公分者納入替代役體位範圍」。此外，各項疾病免役標準，也增列不少須出示或目視觸診須符合的標準。

役男延長兵役問題受到關注，國防部至今始終表示仍在研議中，但據了解已陸續為規畫啟動後相關規定作準備。這項「體位區分標準第二條附件修正」草案疑為其一。

國防部日前公布「體位區分標準第二條附件修正草案」表示，為因應現今作戰型態改變，經內政部役政署統計民國96至100年（西元2007至2011年）替代役役男傷病停役原因，並無因BMI值直接因素致訓練損傷停役的個案，建議修正身高體重體位區分標準，以維兵役公平。另為符合實需，調整上開病症的檢驗方法。

按國部公告的草案與現行規定對照表，首先將役男BMI值恢復到民國96年各體位標準，如現行規定172公分的役男，免役體位是48.6以下、免役則是93.4以上；替代役體位是48.7～50.1、91.9～93.3；常備役體位是50.2～91.8。恢復為：免役體位是44.2 以下、103.7 以上、替代役體位44.3～48.6、94.9～103.6，常備役體位則為48.7～94.8。另替代役體位增列155公分至157公分。

此外，包括心律不整、心臟冠狀動脈病、甲狀腺機能過低、貧血或骨髓化生不良症候群、椎間盤突出症、視力、杜瑞氏症等，都調整為有較嚴格的檢驗規定。須心臟冠狀脈疾病須出示如心導管冠狀動脈電腦斷層血管攝影等證明，關節炎病變，則需合併患部腫脹、疼痛及熱感，才能達到免役標準。

國防部 攝影 內政部

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