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趁火打劫？臉書柬埔寨自救社團 入會竟要先交2萬元

記者魏斌／屏東即時報導
臉書「柬埔寨詐欺受害家屬自救會」社團，加入社團得先繳2萬元台幣會費。（取材自臉書）
臉書「柬埔寨詐欺受害家屬自救會」社團，加入社團得先繳2萬元台幣會費。（取材自臉書）

民眾遭誘騙赴柬埔寨打工遭非人待遇引發關注，竟有人趁火打劫？臉書上有一個「柬埔寨詐欺受害家屬自救會」社團，加入社團得先繳2萬元台幣（約660美元）會費，3C達人阿達說，第一次聽到加入臉書社團還要收費，「管理員可能看受害家屬求助無門，狗急跳牆，趁機想再剝一層皮」，呼籲臉友別上當。

臉書「柬埔寨詐欺受害家屬自救會」社團在多個網路社群引發討論，該社團是私密社團，有4.9萬成員，加入社團需先繳2萬元會員費，才可取得社團通關密碼。不過檢視社團入會訊息，並未看到匯款帳號等資訊，有網友表示，曾私訊管理員但未獲回應。

3C達人阿達說，臉書私密社團多以回答問題作為審核機制，未來或許可能出現收費機制，但目前沒有，第一次聽到加入社團還要收費，應該是另類詐騙，看準了受害家屬求助無門，狗急跳牆，趁機再剝一層皮，「只要有一兩人受騙繳費就有賺頭」。

該自救會社團曾多次改名，阿達研判，可能是社團被盜，但不管是開玩笑或蓄意詐騙都不可取。警方表示，遭誘騙至國外案件都已全力偵辦，轄區警員也會前往關懷，網路科技發達，各類詐騙手法持續翻新，呼籲民眾特別提高警覺，小心求證。

臉書 詐騙 詐欺

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