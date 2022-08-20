短評／柬埔寨詐騙 該怪「一帶一路」或「新南向政策」?

台灣人受騙去柬國從事詐騙、遭販賣問題延燒多日無解，航警局在桃園機場航廈內放置標語，提醒民眾勿受騙至柬埔寨。記者季相儒／攝影

BBC中文網18日刊出一篇文章，提到柬埔寨詐騙與台灣，牽扯到中國的「一帶一路 」政策和英文政府的「新南向政策」。不曉得外交部長吳釗燮的靈感是否從此而來，日昨表示詐騙案是「中國一帶一路政策的遺毒」。

北京 已經有一陣子不提「一帶一路」了，但不代表政策已經結束，應該談不上「遺毒」。華人在東南亞 活動已有數百年歷史，「一帶一路」也許吸引許多中國民眾前往東南亞；可台灣政府的「新南向政策」不也是鼓勵民眾往東南亞發展嗎？至於到了當地是加害者或被害人，得視個案而定。

甩鍋給北京，藉以掩飾台灣搞了多年的「新南向」，真的出事時，官方使不上力的窘境，很廉價也挺好用的。至於中國伸出援手，一定要斥為「統戰」陰謀，但終究藏不住北京在自家「後院」的確夠力的事實。

被中國通緝十年逍遙法外，在東南亞暢行無阻，惡名昭彰的緬甸KK園區物主之一佘智江，周前在人口販運中繼站的泰國被捕，即將被遣返回中國受審，難道是巧合？

對於台灣人在柬埔寨失聯與受害事件的救援進度，吳釗燮指出，行政院已成立專案小組，外交部正全力協助並要求外館成立專案小組，與他國保持合作關係。

政府的努力必須要肯定，但不是在行政院辦公室開冷氣掛上「專案小組」的招牌，受困東南亞的國人就能急急如律令，瞬間返台。把政治操作帶風向的心思花十分之一，用來聯繫美國和日本等國協助救人，才是正辦。