我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能震撼美股的會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

多瑙河大旱驚現二戰沉船 殘留炸藥影響航運

短評／柬埔寨詐騙 該怪「一帶一路」或「新南向政策」?

本報編譯張佑生
台灣人受騙去柬國從事詐騙、遭販賣問題延燒多日無解，航警局在桃園機場航廈內放置標語，提醒民眾勿受騙至柬埔寨。記者季相儒／攝影
台灣人受騙去柬國從事詐騙、遭販賣問題延燒多日無解，航警局在桃園機場航廈內放置標語，提醒民眾勿受騙至柬埔寨。記者季相儒／攝影

BBC中文網18日刊出一篇文章，提到柬埔寨詐騙與台灣，牽扯到中國的「一帶一路」政策和英文政府的「新南向政策」。不曉得外交部長吳釗燮的靈感是否從此而來，日昨表示詐騙案是「中國一帶一路政策的遺毒」。

北京已經有一陣子不提「一帶一路」了，但不代表政策已經結束，應該談不上「遺毒」。華人在東南亞活動已有數百年歷史，「一帶一路」也許吸引許多中國民眾前往東南亞；可台灣政府的「新南向政策」不也是鼓勵民眾往東南亞發展嗎？至於到了當地是加害者或被害人，得視個案而定。

甩鍋給北京，藉以掩飾台灣搞了多年的「新南向」，真的出事時，官方使不上力的窘境，很廉價也挺好用的。至於中國伸出援手，一定要斥為「統戰」陰謀，但終究藏不住北京在自家「後院」的確夠力的事實。

被中國通緝十年逍遙法外，在東南亞暢行無阻，惡名昭彰的緬甸KK園區物主之一佘智江，周前在人口販運中繼站的泰國被捕，即將被遣返回中國受審，難道是巧合？

對於台灣人在柬埔寨失聯與受害事件的救援進度，吳釗燮指出，行政院已成立專案小組，外交部正全力協助並要求外館成立專案小組，與他國保持合作關係。

政府的努力必須要肯定，但不是在行政院辦公室開冷氣掛上「專案小組」的招牌，受困東南亞的國人就能急急如律令，瞬間返台。把政治操作帶風向的心思花十分之一，用來聯繫美國和日本等國協助救人，才是正辦。

東南亞 一帶一路 北京

上一則

數位中介法意見徵詢99%反對 蘇貞昌喊卡暫緩

延伸閱讀

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客
赴柬救人被外交部抹黑 網紅Bump痛心

赴柬救人被外交部抹黑 網紅Bump痛心
台外長吳釗燮：中國野心不局限於台灣

台外長吳釗燮：中國野心不局限於台灣
台外交部長吳釗燮：中共野心不局限於台灣

台外交部長吳釗燮：中共野心不局限於台灣

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32

超人氣

更多 >
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了
張柏芝突秀性感睡衣自拍 勾魂表情一天就刪掉

張柏芝突秀性感睡衣自拍 勾魂表情一天就刪掉
當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢

當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢
憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰