台灣疫苗採購絕對機密封30年 藍轟黑箱

台灣疫情指揮中心前指揮官陳時中稱疫苗採購價格有揭露給立委審視，對此國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）、國民黨立委林奕華（左）、國民黨立委李德維（右）19日舉行記者會表示，去查疫苗採購價格及會議資料，但衛福部認定是國家機密，要封存30年。記者林伯東／攝影

新冠肺炎爆發以來，台灣疫苗 採購決策、會議紀錄、採購金額備受爭議。國民黨 立法院黨團19日指出，從審計部報告中赫然發現，衛福部竟將這些資料列為「絕對機密」封存30年，必須等到2051年2月25日才能解密，民眾無人監督，「難道疫苗採購過程有什麼見不得人的交易嗎？」

台灣指揮中心指揮官王必勝19日表示，疫苗採購依據合約辦理，也都受到立法院監督。衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中 回應，採購任何藥品、疫苗，價格都會保密，若違約公開價格將來很難在國際上優先購藥。

根據國家機密保護法第7條，「絕對機密」在非戰時，只能由總統、行政院長或經其授權之部會級首長親自核定。換句話說，將疫苗採購核定為絕對機密，只有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中有權力把當時的採購決策、價錢核定為絕對機密。

台北市長柯文哲指出，鴻海創辦人郭台銘都公布疫苗價錢，衛福部卻神祕兮兮的。國民黨台北市長參選人蔣萬安競辦發言人黃子哲諷刺，疫苗採購契約列密件封存30年，竟與總統蔡英文的論文保密年限一樣，都是總統級的黑箱醜聞。

黃子哲指出，疫苗採購花的是納稅人的錢，許多國家都有公開揭露價格，偏偏陳時中將之列為絕對機密，致使立法院無法監督，人民更無從得知，根本是民主倒退。

國民黨團表示，對於疫苗採購價格及採購決策等，審計部在8月5日已做出一份審計結果送到立法院議事處，但因衛福部認定是密件，立委都不能察看，且據審計部透露，密件等級是國家機密中封存30年最久的「絕對機密」，直到2051年2月才解密，等於要到陳時中100歲時，民眾才能知道納稅錢怎麼花。

國民黨立委林奕華更披露，政府曾要買聯亞的疫苗，去年還付聯亞預付採購價金，聯亞後來沒通過EUA（緊急使用授權），民眾沒打到；她發問詢問價金金額及有無退款，衛福部竟回文稱「相關資訊不便對外透露」，林奕華直斥，衛福部就是最大黑箱，民眾如何知道公帑有沒有被亂用？