我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

史指本周收跌 終止四周連漲

台灣疫苗採購絕對機密封30年 藍轟黑箱

本報系記者／連線即時報導
台灣疫情指揮中心前指揮官陳時中稱疫苗採購價格有揭露給立委審視，對此國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）、國民黨立委林奕華（左）、國民黨立委李德維（右）19日舉行記者會表示，去查疫苗採購價格及會議資料，但衛福部認定是國家機密，要封存30年。記者林伯東／攝影
台灣疫情指揮中心前指揮官陳時中稱疫苗採購價格有揭露給立委審視，對此國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）、國民黨立委林奕華（左）、國民黨立委李德維（右）19日舉行記者會表示，去查疫苗採購價格及會議資料，但衛福部認定是國家機密，要封存30年。記者林伯東／攝影

新冠肺炎爆發以來，台灣疫苗採購決策、會議紀錄、採購金額備受爭議。國民黨立法院黨團19日指出，從審計部報告中赫然發現，衛福部竟將這些資料列為「絕對機密」封存30年，必須等到2051年2月25日才能解密，民眾無人監督，「難道疫苗採購過程有什麼見不得人的交易嗎？」

台灣指揮中心指揮官王必勝19日表示，疫苗採購依據合約辦理，也都受到立法院監督。衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中回應，採購任何藥品、疫苗，價格都會保密，若違約公開價格將來很難在國際上優先購藥。

根據國家機密保護法第7條，「絕對機密」在非戰時，只能由總統、行政院長或經其授權之部會級首長親自核定。換句話說，將疫苗採購核定為絕對機密，只有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中有權力把當時的採購決策、價錢核定為絕對機密。

台北市長柯文哲指出，鴻海創辦人郭台銘都公布疫苗價錢，衛福部卻神祕兮兮的。國民黨台北市長參選人蔣萬安競辦發言人黃子哲諷刺，疫苗採購契約列密件封存30年，竟與總統蔡英文的論文保密年限一樣，都是總統級的黑箱醜聞。

黃子哲指出，疫苗採購花的是納稅人的錢，許多國家都有公開揭露價格，偏偏陳時中將之列為絕對機密，致使立法院無法監督，人民更無從得知，根本是民主倒退。

國民黨團表示，對於疫苗採購價格及採購決策等，審計部在8月5日已做出一份審計結果送到立法院議事處，但因衛福部認定是密件，立委都不能察看，且據審計部透露，密件等級是國家機密中封存30年最久的「絕對機密」，直到2051年2月才解密，等於要到陳時中100歲時，民眾才能知道納稅錢怎麼花。

國民黨立委林奕華更披露，政府曾要買聯亞的疫苗，去年還付聯亞預付採購價金，聯亞後來沒通過EUA（緊急使用授權），民眾沒打到；她發問詢問價金金額及有無退款，衛福部竟回文稱「相關資訊不便對外透露」，林奕華直斥，衛福部就是最大黑箱，民眾如何知道公帑有沒有被亂用？

國民黨團總召曾銘宗則表示，據衛福部資料，8月10日之前，政府共採購6,981萬劑疫苗，實際交貨6,058萬劑，他在增加防疫預算時提議，購買疫苗過程，會議須錄音、公布會議紀錄資料，陳時中當時在立院有答應，立法院長游錫堃也在場見證，要求陳時中要履行承諾，不要黑箱。

哪些資料列絕對機密 製表／張幼芳
哪些資料列絕對機密 製表／張幼芳

疫苗 陳時中 國民黨

上一則

解放軍演習期間傳謠中要從台撤僑 台男遭罰款

下一則

台灣何時開放邊境？王必勝：最快9月底、10月初

延伸閱讀

新聞評論／誰管人民？ 柯文哲「卡蛋」8年 換蔡政府卡他

新聞評論／誰管人民？ 柯文哲「卡蛋」8年 換蔡政府卡他
小廚神朱如茵返台圓夢 貼蔡英文合照、和陳時中做菜

小廚神朱如茵返台圓夢 貼蔡英文合照、和陳時中做菜
陳時中酸救交通要用腦 北市里長嗆：你腦水腫

陳時中酸救交通要用腦 北市里長嗆：你腦水腫
高調跑基層 陳建仁2024大選超前部署？

高調跑基層 陳建仁2024大選超前部署？

熱門新聞

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32

超人氣

更多 >
女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧
快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到
周冬雨拍雜誌上身全裸、大膽不遮點 遭虧：平平無奇

周冬雨拍雜誌上身全裸、大膽不遮點 遭虧：平平無奇