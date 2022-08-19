台灣疫苗採購絕對機密封30年 藍轟黑箱
新冠肺炎爆發以來，台灣疫苗採購決策、會議紀錄、採購金額備受爭議。國民黨立法院黨團19日指出，從審計部報告中赫然發現，衛福部竟將這些資料列為「絕對機密」封存30年，必須等到2051年2月25日才能解密，民眾無人監督，「難道疫苗採購過程有什麼見不得人的交易嗎？」
台灣指揮中心指揮官王必勝19日表示，疫苗採購依據合約辦理，也都受到立法院監督。衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中回應，採購任何藥品、疫苗，價格都會保密，若違約公開價格將來很難在國際上優先購藥。
根據國家機密保護法第7條，「絕對機密」在非戰時，只能由總統、行政院長或經其授權之部會級首長親自核定。換句話說，將疫苗採購核定為絕對機密，只有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中有權力把當時的採購決策、價錢核定為絕對機密。
台北市長柯文哲指出，鴻海創辦人郭台銘都公布疫苗價錢，衛福部卻神祕兮兮的。國民黨台北市長參選人蔣萬安競辦發言人黃子哲諷刺，疫苗採購契約列密件封存30年，竟與總統蔡英文的論文保密年限一樣，都是總統級的黑箱醜聞。
黃子哲指出，疫苗採購花的是納稅人的錢，許多國家都有公開揭露價格，偏偏陳時中將之列為絕對機密，致使立法院無法監督，人民更無從得知，根本是民主倒退。
國民黨團表示，對於疫苗採購價格及採購決策等，審計部在8月5日已做出一份審計結果送到立法院議事處，但因衛福部認定是密件，立委都不能察看，且據審計部透露，密件等級是國家機密中封存30年最久的「絕對機密」，直到2051年2月才解密，等於要到陳時中100歲時，民眾才能知道納稅錢怎麼花。
國民黨立委林奕華更披露，政府曾要買聯亞的疫苗，去年還付聯亞預付採購價金，聯亞後來沒通過EUA（緊急使用授權），民眾沒打到；她發問詢問價金金額及有無退款，衛福部竟回文稱「相關資訊不便對外透露」，林奕華直斥，衛福部就是最大黑箱，民眾如何知道公帑有沒有被亂用？
國民黨團總召曾銘宗則表示，據衛福部資料，8月10日之前，政府共採購6,981萬劑疫苗，實際交貨6,058萬劑，他在增加防疫預算時提議，購買疫苗過程，會議須錄音、公布會議紀錄資料，陳時中當時在立院有答應，立法院長游錫堃也在場見證，要求陳時中要履行承諾，不要黑箱。
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