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女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

聯合新聞網／ 即時報導

網紅四叉貓在臉書發布與徵信社合拍影片，負責人謝智博分享了一位台灣傳統產業千金的委託，要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。

謝智博表示，這名產業千金的媽媽是女老闆，爸媽很早就離婚了，公司是媽媽跟後來男友一起開的，因此女兒也認識了媽媽男友的兒子，兩人在雙方的撮合下結婚了，婚後媽媽住在同一棟，但女兒卻不時發現媽媽從老公房間出來。

女兒一開始沒想太多，覺得媽媽只是進去整理東西，不過有一次媽媽出來的時候，女兒進去房間發現老公全裸，接著媽媽也會刻意肢體接觸，常碰老公的大腿、手臂，於是女兒委託徵信社在家裡裝針孔，想知道事情的真相。

最後果真拍到了媽媽與老公在床上顛鸞倒鳳的畫面，謝智博表示，原本以為女兒會崩潰大哭或是生氣，沒想到女兒只是冷笑了一下說，「你看我老公很厲害吧！」。

謝智博認為，當一個人絕望到了極點，荒謬的幽默感就會取而代之，避免自己失控，女兒也說，因為這婚姻也是家人湊合下結的，認為這輩子欠媽媽的也還清了，因此不打算求償，目前兩人也沒孩子，最後兩人則和平離婚收場。

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