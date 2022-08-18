藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

台灣民眾遭詐騙到柬埔寨落入工作陷阱、遭人口販運事件頻傳。國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷15日啟程柬埔寨啟動救援，72小時救出一名19歲的陳姓受困男子，昨天返抵桃園機場。還原17日救援當晚，鄭正鈐與友人開夜車7小時折返西港，美金付贖「一手交錢、一手交人」，陳男工作的「公司」內仍有超過百人受困。

據轉述，陳男原在台灣從事月薪2、3萬台幣的工作，本月3日遭朋友騙去柬埔寨，拐騙方聲稱在柬待遇好、環境好，「像度假一樣」，實際卻是詐騙工作。陳男一下飛機就被帶到位在柬埔寨西港一處園區，「公司」內有約百人，各有各的「工作」，10人住一房；當時同行還有另位原在工地工作的18歲友人，因付不出贖金，至今仍受困。

陳男主要任務是負責「網路釣魚」，要騙以前國小、國中、高中同學來柬，也因此他有手機 可使用，不過若被發現偷偷打開手機定位或報警，手機就會被沒收，不聽話者會被毆打、電擊、關到「小黑屋」，有些還會被栽贓販毒遭帶走，陳男受困兩周內遭拳腳相向、甚至遭向內臟部位毆打，返台時膝蓋依然腫漲。

陳男透過家人發出求救訊息，三名立委聯絡台商及台人當地人脈，和控制該男子的公司達成付贖協議。17日晚間，鄭正鈐和友人開車赴位在西港的園區，來回七小時，當場將人接走後返台，並未透過台、柬或官方人員。

鄭正鈐表示，柬埔寨詐騙集團 未必是柬埔寨人，大多由中國人、台人或新加坡 、馬來西亞等不同國人操控，對方談判代表透過陳男手機的LINE帳號聯繫，雖講中文，但口音不似台灣人。救援困難點，除了園區不易抵達、警方沒有著力點，更難確保談贖金後會不會被騙或坐地起價。

陳男家屬在談判贖金後，鄭正鈐動用人脈，找到曾去過該園區的台、柬友人，和對方「交易」。他們分兩車從金邊跨省馳援，抵達時已凌晨1點。「公司」位置荒涼，是數十家公司聚集的產業園區，沿途還有通過數個柵欄警衛岡哨，戒備森嚴。

全程宛若電影情節，陳男被對方帶出時，崗哨的燈都打在團員身上，使用美金現金「一手交人、一手交錢」，所幸陳男看起來並未受虐待，不過手機被沒收。

鄭正鈐強調，陳男是很幸運案例，最感謝還是願意協助的台商及當地台人，且好在有人去過該園區，不然根本找不到路，不然一般受困案例「都有更多變數」。

洪孟楷說，第一線外交人員人手不足，是現況更是事實，外交部所謂專案小組僅「六位同仁」統籌協助營救台灣民眾受困柬埔寨相關事宜，就是原有辦事處人員身兼數職，完全不足以應付目前台灣民眾遭騙受困柬國緊急事件。