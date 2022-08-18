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民調：台人認中共對台不友善 創20年新高

記者廖士鋒／台北即時報導
圖為台灣漢光演習。(美聯社)
圖為台灣漢光演習。(美聯社)

眾院議長裴洛西月初訪台後，中共對台軍演並祭出反制措施，台陸委會昨發布民調指出，有近九成民眾反對共軍在台灣周邊大規模軍演、有八成以上民眾反對中共對台白皮書；但民調也顯示，有逾三分之一民眾認為，兩岸交流太慢。

台陸委會昨公布委託政大選研中心於8月10日至14日進行的民調結果，88.3%的受訪民眾反對共軍機艦在台灣周邊大規模軍演並發射多枚飛彈的挑釁行徑；88.7%不認同中國對台操作資安侵擾、散布錯假訊息等；另有82.6%受訪者反對中國暫停農漁產品、食品進口及天然砂出口；77.8%不贊成中共點名制裁所謂「台獨頑固分子」關聯機構及企業等。而認為中共對台灣政府與人民不友善程度，創20年來新高，分別為80.8%、66.6%。

就台總統蔡英文兩岸政策部分，陸委會公布的民調顯示，77.7%受訪者認為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀；80.3%支持政府嚴正譴責及要求中共立即停止對台挑釁作為的政策立場；82.6%支持不躁進、不挑釁、不退縮，堅定捍衛主權，堅守民主防線；82.3%支持與國際社會共同遏止中共軍事行動，維護台海與區域和平。

比較特別的是，對於目前兩岸交流速度，有33.8%受訪者認為太慢、34.3%認為剛剛好，另有7.9%認為太快，其他則無意見；而關於兩岸未來發展，則仍有高達86.1%的受訪民眾支持「廣義維持現狀」光譜，其中有30.5%支持「永遠維持現狀」。

中共 民調 共軍

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