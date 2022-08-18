白色恐怖時代悲劇 「杯底不可飼金魚」作詞人終正名

蟲膠唱片收藏家潘啟明（圖）秀出他在日本拍賣上購入、應是1950年到1960年間在日舉行的音樂會節目單，上頭記載著台語老歌「杯底不可飼金魚」的作曲人為呂泉生、作詞者則是陳大出，研判應就是中國劇作家陳大禹。（中央社）

1949年問世的歌曲「杯底不可飼金魚」，過去多標註是台灣作曲家呂泉生作詞作曲，蟲膠收藏家潘啟明提出他購得的節目單顯示，作詞者為中國劇作家陳大出，判斷就是陳大禹。

潘啟明今天接受中央社專訪時表示，這份節目單是他在日本 雅虎拍賣網站上以1000日圓購得，以節目單上面當時的電話號碼來分析，節目單可能的時間點落在大正15年（1926年）至昭和35年（1960年）；再加上節目單主辦單位「日中友好協會」是1950年設立，可以判斷這張節目單應該是1950年到1960年間在日本舉行的音樂會。

潘啟明說，節目單上「杯底不可飼金魚」的作詞人是「陳大出」，但以他判斷，極有可能是當時日本並沒有「禹」這個漢字，而找相似的鉛字代替，「無論如何，能夠印證歷史也是很有意義的一件事。」

呂泉生在洛杉磯 的家屬，也透過呂泉生作品著作權代理人陳俊辰協助呂家家屬發表聲明表示，蟲膠唱片收藏家潘啟明新提出「杯底不可飼金魚」的歌單文物，證明「杯底不可飼金魚」作詞者為陳大禹先生，而並非呂泉生。

身為呂家家屬，將會向隸管版權事務之著作權集管協會撤回呂泉生「杯底不可飼金魚」歌詞版權登記，並表明歌詞著作人為陳大禹。

陳俊辰轉傳呂泉生家屬聲明表示，隨著證明文物的提出，家屬願意將「杯底不可飼金魚」一曲的作詞版權歸還給陳大禹先生後人，為其正名，讓過往的歷史各得其所；但也希望社會大眾能以同理之心，體諒呂泉生當年處境之不易，讓逝者獲得安寧。

家屬認為，呂泉生多年來未以「陳大禹」之名為「杯底不可飼金魚」作詞者一事是「時代的悲劇」。

家屬表示，陳大禹當時因為左翼立場，不見容於1949年瀰漫整肅匪諜風氣的台灣，在「四六事件」爆發後被執政當局列入黑名單，1949年4月中旬悄然從基隆搭船經由香港 回到中國，「杯底不可飼金魚」則是在1949年4月18日首演。

在白色恐怖的氣氛之下，呂泉生面臨是否會因與陳大禹的詞曲合作關係，陷入牢獄之災、性命之憂的處境。家屬表示，在呂泉生有生之年，家人從未聽他提過「陳大禹」三字，但直到他晚年移居美國，仍對白色恐怖心存莫大恐懼，過去家屬不明所以，現在終於明白。

呂泉生家屬聲明中強調，目前市售「杯底不可飼金魚」歌譜共收錄在中國音樂書房發行之「呂泉生歌曲精華集 同聲合唱」與樂韻出版社發行之「呂泉生歌曲集3創作合唱曲同聲篇」、「呂泉生歌曲集4獨唱曲」中，家屬將會委請出版社以貼條方式，在尚未售出的樂譜著作人處，貼上「陳大禹 詞」的名條作為補救，待將來新版再版時重新排版付梓。

呂泉生家屬也表示，有關呂家過去溢領「杯底不可飼金魚」歌詞版稅，將在詳細清查數額之後，全數歸還予陳大禹先生後人，也希望外界能提供陳大禹後人聯繫方式。

以下為呂泉生家屬聲明：

近日蟲膠唱片收藏家潘啟明先生新提出〈杯底不可飼金魚〉之歌單文物，證明此曲作詞者乃陳大禹先生一事，身為呂家家屬，我們對此採取以下數點措施：

第一，我們將向隸管版權事務之著作權集管協會撤回呂泉生〈杯底不可飼金魚〉之歌詞版權登記，並表明歌詞著作人為陳大禹。

第二，有關呂家過去溢領之〈杯底不可飼金魚〉歌詞版稅，將在詳細清查數額之後，全數歸還予陳大禹先生後人。如有仁人君子知悉陳大禹後人聯繫方式，敬請私訊告知，不勝感激。

第三，目前市售之〈杯底不可飼金魚〉歌譜，共收錄在中國音樂書房發行之《呂泉生歌曲精華集 同聲合唱》，與樂韻出版社發行之《呂泉生歌曲集3創作合唱曲同聲篇》、《呂泉生歌曲集4獨唱曲》中。我們將委請出版社以貼條方式，在尚未售出的樂譜著作人處，貼上「陳大禹 詞」之名條，以為補救，俟下版新刷時，重新排版付梓。

我們認為，呂泉生多年來未以「陳大禹」之名為〈杯底不可飼金魚〉作詞者一事，以今日後見之明，實為時代之悲劇。陳大禹先生因其左翼立場不見容於1949年瀰漫整肅匪諜風氣之臺灣，在「四六事件」爆發後被執政當局列入黑名單，遂於4月中旬（按：即〈杯底不可飼金魚〉1949年4月18日首演前夕），悄然從基隆搭船，經香港返回中國大陸。（見：邱坤良教授作《漂流萬里：陳大禹》，文建會2006年出版，頁104-105。）但呂泉生卻在白色恐怖下，面臨是否會因與陳大禹先生之詞曲合作關係，陷入牢獄之災、性命之憂的處境。在呂泉生有生之年，我們從未聽他提過「陳大禹」三字，但直到他晚年移居美國，仍對白色恐怖心存莫大之恐懼，過去我們不明所以，而今終於瞭然。

今隨證明文物之提出，我們願意將〈杯底不可飼金魚〉一曲之作詞版權歸還給陳大禹先生後人，並為其正名，讓過往的歷史各得其所；但亦期望社會大眾能以同理之心，體諒呂泉生當年處境之不易，讓逝者獲得安寧。

呂泉生家屬一同 於洛杉磯

影片來源：YouTube 台北愛樂合唱團 吳文修演唱