我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

16歲少女不夠成熟 無法自行決定墮胎 佛州法院裁決惹議

快看世界／嘴巴有臭臭的怪味？服用Paxlovid有這副作用

台美啟動21世紀貿易談判 蔡英文：4目標讓經濟更強韌

記者蔡晉宇／台北即時報導
台美啟動21世紀貿易談判，蔡英文表示，讓經濟體質更強韌。圖／取自蔡英文臉書
台美啟動21世紀貿易談判，蔡英文表示，讓經濟體質更強韌。圖／取自蔡英文臉書

台總統蔡英文今天臉書表示，「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判，要謝謝所有在第一線努力的人員，促成這項重要且實質的進展。執政團隊會持續努力，讓台灣經貿走向國際，讓國家經濟體質更加強韌。

蔡英文指出，台灣經貿必須打入國際，這是執政團隊一直努力的目標。今年6月，啟動台美21世紀貿易倡議，經過兩個多月的協商，雙方已經同意正式啟動台美貿易協商談判。這是深化台美經貿關係非常重要的進展。在未來的談判中，將透過11項議題談判，來達到4個重要目標。

蔡英文表示，四大目標首先是要強化國家整體經濟實力，包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化數位經濟能量，有利台灣重視環境保護、勞工權益在國際間形象。再來是要強化台美雙方投資及貿易，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。

蔡英文說，第三點是要強化台灣與各國制度化連結，台美貿易協定的簽署，不僅有助於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協（CPTPP），擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。最後，則是要強化市場經濟體制，雙方可共同合作，增強台灣面對非市場政策及作為的能力。

蔡英文 投資 勞工

上一則

3藍委赴柬救人返台與航警在機場爭執 航警局：遺憾

下一則

白色恐怖時代悲劇 「杯底不可飼金魚」作詞人終正名

延伸閱讀

選戰倒數百日 綠北北桃破局？

選戰倒數百日 綠北北桃破局？
民調：蔡英文聲望跌7個百分點 僅46%對國安團隊有信心

民調：蔡英文聲望跌7個百分點 僅46%對國安團隊有信心
黑白集／讚蔡英文「最會選舉」 陳水扁自嘆弗如

黑白集／讚蔡英文「最會選舉」 陳水扁自嘆弗如
裴洛西訪台民調不升反降 蔡英文聲望重挫7個百分點

裴洛西訪台民調不升反降 蔡英文聲望重挫7個百分點

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

2022-08-12 03:10
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26

超人氣

更多 >
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有
「黑寡婦」紅毯露2點引議論 突自爆已與47歲男星分手

「黑寡婦」紅毯露2點引議論 突自爆已與47歲男星分手
司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機