德加英日接力？蕭美琴：中國霸凌使他國更有興趣訪台

台駐美代表蕭美琴。（本報資料照片）

台駐美代表蕭美琴17日接受路透專訪時表示，在聯邦眾院議長裴洛西 訪台之後，中國大陸的激進軍事反應，反而讓更多其他國家的國會議員更有興趣訪問台灣。

蕭美琴對路透記者說：「中國正在做的事，反而是（友好國家國會議員）產生比以前更大的興趣訪問台灣。」

蕭美琴表示：「裴洛西的訪問之後，我們看到其他國家的議員也表示有意訪台。」她舉例，德國、加拿大 、英國和日本有可能組訪問團到台灣訪問。

蕭美琴說：「被霸凌的受害者需要朋友。」「他們（北京 軍演）的行為激發了很多對台灣處境的關注與同情。」

加拿大自由黨議員史葛洛（Judy Sgro）17日稍早表示，一個加拿大國會議員代表團計畫10月訪台。

被問及如果共和黨在美國期中選舉拿下眾議院控制權，台灣是否會歡迎共和黨籍的眾議院議長訪台時，蕭美琴回答說：「我們數十年來一直對國會代表團開放，適用於任何政黨的成員」。

中國大陸從未放棄使用武力控制台灣，同時認為其他國家官員訪台，是向台灣支持獨立的陣營發出鼓勵訊號。台灣否認北京宣稱擁有台灣主權的主張，表示只有人民能決定台灣的未來。

裴洛西曾表示，她的訪台是發出一個訊號，即中國大陸不能阻止世界領袖前往訪問台灣。

另一方面，中國駐美大使秦剛16日被記者問到有關未來美國對台軍售的問題時，他回答說：「此舉會改變（台海）現狀。這是個製造緊張情勢的舉動。

台灣先前談論到有關已向美國採購肩射式FIM-92刺針防空飛彈等一些武器並面臨的取得問題，部分原因是受新冠疫情引發的供應鏈瓶頸影響。

蕭美琴表示，台灣正密切與美國協調國防優先事項和交付時程表，同時，國防產業供應鏈的問題也在被積極解決中。