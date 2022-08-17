台方研判 中國下半年欲掌控第一島鏈以西

空軍F-16V 17日夜間緊急起飛，展現全天候作戰能力。（記者季相儒／攝影）

聯邦眾院議長裴洛西 日前訪台，中國解放軍 軍演引發台海緊張。台總統府副秘書長黃重諺昨表示，在那幾天，國防部 幾乎以每小時為單位，向蔡英文總統報告最新台海軍情；但中國針對裴洛西只是一個藉口，中方希望在今年下半年後，對第一島鏈以西的控制達到新的水準。

國民黨發言人黃子哲質疑，解放軍圍台軍演當然要給予譴責，問題是蔡英文除了口喊抗中保台，實際能保護台澎金馬的作為是什麼？兵凶戰危下，蔡英文也高喊要與北京對話，又有什麼方法能做到？蔡政府把問題都推給對岸或在野黨，也無法掩飾無能處理兩岸問題的窘境。

對於裴洛西未將訪台列在公開行程，是台方要求還是美方主張？黃重諺表示，從4月傳出裴洛西可能訪台，中國放話要擊落飛機或可能危害行程，美方為確保安全才做相關設計，有一個考量是「不要讓你知道（台灣）是第幾站」，但就算裴洛西沒有來台灣，中國相關作為也會持續進行。

中國軍艦近日頻繁出現東部海域，台空軍昨特地邀媒體參與「一日戰備」行程，花蓮基地展示F-16V戰機近期因應解放軍情勢始終維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型，除攻艦的魚叉飛彈外，新接裝能搭配頭盔瞄準器實施「偏軸射擊」的AIM-9X響尾蛇飛彈也在戰備之列。中科院自今晚起將發射「無限高」飛彈，軍事專家研判是天弓三或弓三增程型實彈射擊，但中科院及軍方不透露。

空軍第五聯隊第27作戰隊中校飛官徐煜倫表示，近期花蓮基地的F-16V戰機曾緊急起飛執行攔截共機的任務，空軍採取「守勢作為」，並特別在機上裝置GoPro相機，全程蒐證對應過程。

花蓮基地昨現場示範，F-16V戰機武掛小組掛載第一枚魚叉，從啟動掛彈車開始，需時7分多鐘，第二枚加快至近五分鐘，兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈、兩枚AIM-9P4響尾蛇飛彈以人力裝掛，各約需40秒至1分多鐘，加上加油時間，可在20分鐘內恢復出擊狀態。基地夜間並實施夜間起飛示範，F-16V飛行員在接獲警報後緊急起飛，展現全天候作戰能力。

為反制解放軍戰備影像的認知作戰，國防部昨起先安排媒體參訪空軍戰備基地，下周起將陸續參訪海軍和陸軍。

花蓮基地參謀長楊振道說，共軍近期以戰機、軍艦在台海實施軍演，並射擊導彈，意圖打壓我對外交流，空軍針對中共行為實施應對。

國防部昨公布，截至昨天下午5時止，國軍偵獲中國軍機21架次、中國軍艦五艘次持續於台灣周邊海空域活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。