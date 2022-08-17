從退選至今 林智堅心路歷程首度曝光

新竹市前市長林智堅。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅 退選桃園市長後，與民進黨 桃園市長參選人鄭運鵬，一起上媒體人周玉蔻主持的「辣新聞」節目。退選後首度公開談起心路歷程，林智堅坦承，退選這個念頭起初是在八月初，一開始有徵詢柯建銘總召的想法，也有跟桃園市長鄭文燦討論。

林智堅因為台大論文抄襲事件在上周五宣布退選，民進黨改由立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。林智堅今在節目中表示，退選這個念頭起初是在八月初，在學倫會前就有這樣的想法。

這個念頭就是說，擔心因為他個人，假設桃園市長鄭文燦做那麼好，假設桃園輸了怎麼辦？如果因為他個人而去影響民進黨在2022年其他縣市的選舉，那怎麼辦？所以當他在看待這件事情的時候，他覺得個人未來真的很小，微不足道。

當然他也知道，他的退選會對他帶來很大的衝擊，對於政治的未來有很大的影響。他不忍心看見說一整場的選舉都在他的論文上著墨，而沒有人好好去看待說這個候選人提出的政見。譬如說他也提出政見了，根本沒有任何人去報導這個政見。

周玉蔻提問，你是跟柯建銘說嗎？林智堅回應，其實一開始討論的人範圍很少，一開始有這個想法時有徵詢柯建銘總召想法，也有跟鄭文燦討論。而第一時間柯建銘也相當猶豫，沒有罵我，兩個人的互動彼此很互信，他沒有跟我下決定，最後下決定還是自己。

蔡英文 總統有說什麼？林智堅說，他決定的是週五，他週三下午其實是去中華大學參加學倫會，所以其實不知道那天中常會蔡英文主席有一個聲明是支持相信他的清白，非常感謝肯定蔡英文主席的肯定跟支持。

但是，就在那一天之後，周四，或是當天下午就可以看到持續攻擊他的特定媒體也好或者是側翼，轉而攻擊並質疑蔡英文。對他來說是另一個不捨，他個人的事情讓主席受到其他人惡意攻擊。

站在一個黨的主席本來就應該支持同志、相信同志，而且這件事情他還有救濟的手段，程序可以走完，不是因此拍板定案就是這樣，而且他確確實實對學倫會用速審的方式，15個工作天就對社會上紛擾那麼久且全國矚目的事件。

也沒有讓當事人有好的一個陳述的機會，他也提了人證、物證，把資料做了公證，他不採用，他用很簡單的邏輯，後面完成論文的人就是抄襲前面的人，學倫會的處理過程太粗糙了。

因此，他覺得如果選舉或者是勝選可能是一時的，但是個人人格清白是一輩子的，所以他後來也是這樣告訴選對會的成員，希望大家能夠理解他的心情，跟他此刻的狀況，希望他的退選能夠讓這次選舉回到正軌，也讓他可以轉一個戰場，捍衛他的清白。

因為他在這段期間，必須要啟動「鄭文燦模式」要勤跑基層，所以行程非常地多，每一天有好多行程，一邊又要為論文的事情做辯護。要辯護要拿出證據，不能像其他攻擊他的人，空口說白話，大家講故事。

林智堅表示，他沒辦法這樣，他必須要找到證據。但是他從7月8號辭掉新竹市長，當天晚上就住在桃園市，連搬家都是簡單行李帶著就走了，搬家都是太太跟著三個小孩自己在處理。所以一時沒辦法找到相關資料，並且都有一段時間了。

所以，在這過程當中他確實非常非常地煎熬，腹背受敵。所以，為了讓選戰回到正軌，我提出了這個想法。周玉蔻追問，蔡英文有沒有怪你？林智堅說，選對會也不是只有蔡英文，還有選對會的成員，他報告了之後大家表示了一點點建議跟想法。