中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中國中台辦發言人16日授權宣布新增七名「台獨頑固分子」並列入制裁對象，中媒一一點評並痛批這七人，並詳述選擇這七人的原因與他們「做過哪些事」。

海峽導報報導，台灣駐美代表蕭美琴，是台灣外事部門中影響力僅次於吳釗燮的二號人物。蕭美琴主管對美事務後「陰招頻出」，不僅拉攏裴洛西 、龐培歐等一眾美國政客訪台，還撮合了一單單美台軍售。

➤➤➤中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

顧立雄和柯建銘，這二人平時很少對兩岸議題表態，這次也上了清單。顧立雄祖籍上海，出身深藍家庭，可他是鐵杆深綠，早年便是陳水扁的御用律師。蔡英文 上任後，對顧立雄非常器重，2020年出任國安會秘書長，一躍成為蔡英文核心幕僚。也是在2020年之後，兩岸關係急轉直下，其中跟掌握兩岸事務大權的顧立雄有沒有關係？

柯建銘擔任立委長達30年，號稱民進黨 的「萬年總召」。報導說，跟顧立雄一樣，柯建銘也是權謀型人物，深受民進黨歷屆黨主席器重，是蔡當局的幕後軍師。這次，顧、柯二人被列入清單，一方面原因，是他們位高權重；二是他們雖然在兩岸議題上很低調，但在幕後出謀畫策，對兩岸關係造成很壞的影響，民間有句俗語，「咬人的狗不叫」，這種人當然是重點打擊的對象。

跟顧立雄和柯建銘相反，這次也上清單的民進黨立委王定宇則是態度囂張，多次出言挑釁中國，中國網友對他仇恨值很高。王定宇曾在2008年10月率眾推倒到台灣參訪的海協會副會長張銘清，造成張銘清腰部挫傷。

影片來源：YouTube 華視新聞

林飛帆8年前曾參與發動反服貿運動，直接造成兩岸服貿協議被擱置，嚴重衝擊兩岸經貿關係；他出任民進黨副秘書長後，加緊跟島內外分裂勢力勾連，行徑相當囂張。

至於蔡其昌，他目前是立法院副院長，是上批「台獨頑固分子」游錫堃的副手，有一定的政治地位；而陳椒華是現任時代力量黨主席，該黨被定性為急獨政黨。