87歲老婦死後放家裡冰箱5年 兒子聲稱沒錢下葬

警方封鎖現場採證，初步調查並無他殺嫌疑。記者林昭彰／翻攝

新北市驚傳87歲老婦死後被冰在家裡冰箱將近5年未入殮，直到讀國中的孫女今天在學校向老師透露，警方下午接到社會局通報，派員查看確有此事，死者兒子聲稱是因為失業沒錢辦喪事。遺體暫時移至板橋殯儀館。

警方初步了解，66歲班姓男子原本長期在中國工作，50歲在中國再婚，育有1女，現年14歲。他聲稱因為老母年邁生病，因此辭退工作，多年前帶著女兒返台照顧老母親，3人在八里某社區大樓租屋同住，34歲的妻子獨自留在中國。

班男說，後來積蓄花光，只能偶而打工賺錢，目前失業，而母親曾經生病住院，2007年10月自林口長庚醫院接回家裡，不久之後過世（當時87歲），因為無錢下葬，才將遺體置於冰箱冷藏室，女兒也知道此事。家裡食物冰在另一個小冰箱。

今天他的女兒在學校向老師透露此事，教育局 和社會局得知之後轉報轄區蘆洲警分局，員警下午5時許前往查看，發現他們家的雙門冰箱下層冷藏室，竟然冰存著老婦人彎腰曲折的遺體，僵硬、無味，上層冷凍櫃是空的。