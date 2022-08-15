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論文涉抄襲…小學學歷4年變碩士 台灣南投議長霸氣認了

記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣議員參選人沈夙崢質疑，南投縣議長何勝豐如何在4年從小學學歷變成碩士。圖／取自沈夙崢臉書「南投崢新聲」
民進黨南投縣議員參選人沈夙崢質疑，南投縣議長何勝豐如何在4年從小學學歷變成碩士。圖／取自沈夙崢臉書「南投崢新聲」

「論文門」持續延燒，繼前新竹市長、立委許淑華、蔡璧如等被爆出論文抄襲，南投縣議會議長何勝豐也被爆出，在亞洲大學的碩士論文也涉抄，更在4年內從小學學歷，直升為碩士，引發外界質疑；對此，何表示，他是依「吳寶春條款」就學，碩士論文確實有參考同學的，若校方認定不妥，想撤銷學位也沒關係。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢今在臉書披露，南投縣議長何勝豐在2014年選舉公報上是國小畢業，但2018年變成碩士畢業，質疑他如何在4年取得學位。

經民眾對比發現，何於2016年在南投議長任內取得亞洲大學生物與醫學資訊學系在職專班碩士學位，論文題目「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝族群之關聯性探討」，涉嫌抄襲擔任其祕書的羅崴騰「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」。

對此，何勝豐說明，他入學就讀，不是像一般那種學術管道，而是校方在外招生，而他是算是地方人士，校方認定有資格就讀依循「吳寶春條款」入學重新進修，上課方式也不像一般碩博生，而是一整班10人由亞大教授到縣內國中開班授課。

何強調，他是按照規定繳費去唸研究所，而同學們讀2年就畢業，他還比其他人多讀了半年，兩年半才順利完成學業，至於論文都是同個老師指導，他也有參考其他同學的內容來寫論文，並從亞大畢業，有拿到證書，也才填寫進選舉公報。

至於外界質疑他碩士論文涉抄，學歷從小學直升碩士，何也表示，因為論文門是件，綠營想要找一些國民黨人士開刀報復，這種通通拉下水、抹黑的選舉伎倆，他不會在意，尤其他從政30多年來，每到選舉就被說是黑道，他真的習以為常。

何更進一步指出，若亞洲大學要開學倫會，甚至認定他的論文抄襲，要撤銷其碩士學位也沒關係，畢竟他從政這麼多年，能擔任議員、當議長，本來就不是靠學歷，而是長年服務地方，獲得選民認同，因此有沒有這個學位，對他影響不大。

招生 醫學 國民黨

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