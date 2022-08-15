論文涉抄襲…小學學歷4年變碩士 台灣南投議長霸氣認了

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢質疑，南投縣議長何勝豐如何在4年從小學學歷變成碩士。圖／取自沈夙崢臉書「南投崢新聲」

「論文門」持續延燒，繼前新竹市長、立委許淑華、蔡璧如等被爆出論文抄襲，南投縣議會議長何勝豐也被爆出，在亞洲大學的碩士論文也涉抄，更在4年內從小學學歷，直升為碩士，引發外界質疑；對此，何表示，他是依「吳寶春條款」就學，碩士論文確實有參考同學的，若校方認定不妥，想撤銷學位也沒關係。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢今在臉書披露，南投縣議長何勝豐在2014年選舉公報上是國小畢業，但2018年變成碩士畢業，質疑他如何在4年取得學位。

經民眾對比發現，何於2016年在南投議長任內取得亞洲大學生物與醫學 資訊學系在職專班碩士學位，論文題目「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝族群之關聯性探討」，涉嫌抄襲擔任其祕書的羅崴騰「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」。

對此，何勝豐說明，他入學就讀，不是像一般那種學術管道，而是校方在外招生 ，而他是算是地方人士，校方認定有資格就讀依循「吳寶春條款」入學重新進修，上課方式也不像一般碩博生，而是一整班10人由亞大教授到縣內國中開班授課。

何強調，他是按照規定繳費去唸研究所，而同學們讀2年就畢業，他還比其他人多讀了半年，兩年半才順利完成學業，至於論文都是同個老師指導，他也有參考其他同學的內容來寫論文，並從亞大畢業，有拿到證書，也才填寫進選舉公報。

至於外界質疑他碩士論文涉抄，學歷從小學直升碩士，何也表示，因為論文門是件，綠營想要找一些國民黨 人士開刀報復，這種通通拉下水、抹黑的選舉伎倆，他不會在意，尤其他從政30多年來，每到選舉就被說是黑道，他真的習以為常。

何更進一步指出，若亞洲大學要開學倫會，甚至認定他的論文抄襲，要撤銷其碩士學位也沒關係，畢竟他從政這麼多年，能擔任議員、當議長，本來就不是靠學歷，而是長年服務地方，獲得選民認同，因此有沒有這個學位，對他影響不大。